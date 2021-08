Tài tử Daniel Craig cho biết sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện sau khi chết chứ không chia cho con cái.

Daniel Craig trong bộ phim tiếp theo về điệp viên 007 'No Time to Die' (Không phải lúc chết).

Daniel Craig nổi tiếng toàn cầu với series phim về James Bond giúp anh kiếm được hàng chục triệu USD cát sê. Theo thống kê của celebritynetworth thì hiện tài tử 53 tuổi sở hữu khối tài sản 160 triệu USD.

Tuy nhiên, mới đây HuffPost đưa tin, Daniel Craig sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình trao cho các tổ chức từ thiện sau khi chết chứ không cho các con. Theo nam diễn viên người Anh, ý tưởng cho các con thừa kế "khá khó chịu". Daniel Craig muốn tiêu số tiền mình kiếm ra hoặc cho đi trước khi qua đời.

Daniel Craig và vợ - diễn viên Rachel Weisz. Anh có hai con gái và cha dượng của con riêng nữ diễn viên Rachel Weisz với chồng trước.

Ông bố hai con chia sẻ với tờ The Mirror: “Tôi nghĩ tỷ phú người Mỹ Andrew Carnegie hôm nay tuyên bố làm từ thiện 11 tỷ USD cho thấy ông ấy giàu có thế nào nhưng tôi cá là ông ấy sẽ giữ lại một phần cho mình rồi. Tôi không muốn để lại toàn bộ tài sản cho các con. Quan điểm của tôi là sẽ cho đi trước khi mình qua đời".

No Time to Die (Không phải lúc chết) là bộ phim cuối cùng Daniel Craig vào vai điệp viên 007 sau 15 năm gắn bó với loạt phim James Bond kể từ Casino Royale. Theo IMDB, cát sê của Daniel Craig cho vai diễn trong No Time to Die là 25 triệu USD.

browser not support iframe.

Daniel Craig trong 'No Time To Die'

Quỳnh An - Theo HuffPost