'Sex and the City', một trong những series phim thành công nhất trên HBO sẽ trở lại trong năm nay sau 17 năm gián đoạn.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis sẽ trở lại trong phần phim mới.

Sex and the City từng vô cùng ăn khách trên sóng HBO từ năm 1998 đến 2004, đến nỗi sau khi kết thúc phát sóng có tới hai phim điện ảnh ngoại truyện được thực hiện và ra rạp trong năm 2008 và 2010 cùng với dàn 4 nữ diễn viên xinh đẹp.

Bẵng đi hơn một thập kỷ, những tưởng Sex and the City đã bị khai tử thì bất ngờ ngày 10/1, các diễn viên Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker và Kristin Davis cùng chia sẻ đoạn giới thiệu cho phim And Just Like That, phần mới của Sex and the City.

Series phim mới tiếp tục được làm dựa trên cuốn sách Sex and the City và series phim gốc cùng tên, theo chân các nhân vật Carrie, Miranda và Charlotte với cuộc sống thực tế nhiều rắc rối khi họ ở lứa tuổi 50.

And Just Like That sẽ gồm 10 tập, mỗi tập dài 30 phút và dự kiến sẽ được quay tại New York vào cuối mùa xuân này. Ngoài vai trò diễn viên chính, cả Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker và Kristin Davis đều đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của phim.

Sex and the City đã phát sóng 94 tập, trải qua 6 mùa trên kênh HBO và mang về 54 đề cử giải Emmy, 24 đề cử Quả cầu vàng, 11 đề cử Screen Actors Guild Award. TV Guide năm 2007 và 2013 chọn Sex and the Cityvào danh sách series Phim truyền hình hay nhất mọi thời đại.

Trailer phim 'Sex and the City 2' năm 2010

Quỳnh An