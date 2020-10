Henry Cavill, tài tử sinh năm 1983 từng nổi tiếng với vai 'siêu nhân' đang là ứng viên số 1 thay thế Daniel Craig để vào vai điệp viên 007 mới.

Henry Cavill tại lễ trao giải Oscar.

Daniel Craig xác nhận No Time To Die là bộ phim cuối cùng anh đảm nhiệm vai James Bond. Dù phim tới tháng 4 năm sau mới ra mắt và tập tiếp theo của series về điệp viên 007 còn chưa có kế hoạch sản xuất nhưng ngay từ lúc này các ứng viên cho vai James Bon đã lộ diện.

Nổi bật trong số này là tài tử người Anh Henry Cavill. Nam diễn viên sinh năm 1983 có hình thể đẹp cùng ngoại hình được cho là thích hợp với James Bond. Tuổi trẻ, thể lực sung mãn, từng tham gia vô số bom tấn của Hollywood cùng vị trí top 2 trong danh sách 10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới theo chuẩn “tỉ lệ vàng” của người Hy Lạp cổ đại 2020 giúp Henry Cavill có lợi thế hơn cả.

Henry Cavill trong 'The Man From U.N.C.L.E.''.

Anh chàng từng rất được yêu mến khi vào vai điệp viên hào hoa trong bom tấn The Man From U.N.C.L.E. năm 2015 nên các fan càng mong muốn Henry Cavill sẽ là điệp viên tiếp theo trên màn ảnh. Thêm vào đó mới đây nam diễn viên 37 tuổi cũng chia sẻ mong muốn sẽ được đảm nhiệm vai James Bond.

Năm 22 tuổi Henry Cavill đã từng tham gia tuyển vai James Bond trong Casino Royale nhưng đã bị đạo diễn Martin Campbell từ chối với lý do "hơi mập". Anh từng góp mặt trong các bom tấn: Mission: Impossible - Fallout, Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice, Man of Steel...

Quỳnh An