Daniel Craig tưng chia sẻ với tạp chí GQ: "Với phim Bond, bạn thường không có trong tay kịch bản cuối cùng nên thể chất phải luôn sẵn sàng". Ở tuổi ngoài 50 nam diễn viên thừa nhận thể lực không còn sung mãn và không thể thích nghi với cường độ làm việc cao khi vào vai 007. Do vậy Daniel Craig quyết định chia tay vai diễn sau khi hoàn tất 'No Time to Die'.