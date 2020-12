'Soul' (Cuộc sống nhiệm màu), bom tấn hoạt hình được cựu Tổng thống Mỹ Obama đưa vào danh sách những phim hay nhất năm sẽ ra rạp Việt từ 25/12.

Được trang phê bình phim uy tín Rotten Tomatoes chính thực chức nhận "97% cà chua tươi" với 11 lời nhận xét từ các tờ báo lớn như Hollywood Reporter, Variety…, siêu phẩm hoạt hình Soul - Cuộc sống nhiệm màu đến từ hãng phim danh tiếng Pixar hứa hẹn sẽ đem đến một câu chuyện ấm áp và đầy màu sắc mà khán giả yêu điện ảnh không thể bỏ qua dịp lễ cuối năm này.

'Soul' mới đây cũng xuất hiện trong danh sách những bộ phim hay nhất năm theo đánh giá của ông Obama.

Tiếp nối thành công của Toy Story 4 năm ngoái, Soul là dự án phim hoạt hình mới nhất đến từ Pixar. Tác phẩm này bắt đầu được lên kế hoạch sản xuất 5 năm trước và có chi phí lên tới 150 triệu USD. Soul mang đến một câu chuyện mới lạ, đội ngũ sản xuất danh giá, dàn diễn viên lồng tiếng hàng đầu Hollywood và đặc biệt là thông điệp sâu thẳm đặc trưng của hãng.

Soul theo chân Joe Gardner, một giáo viên dạy nhạc ở trường trung học có niềm đam mê cháy bỏng với nhạc jazz. "Joe không mong muốn gì hơn ngoài việc được trở thành một nhạc công chơi nhạc jazz chuyên nghiệp. Vì thế khi có được cơ hội chỉ tới một lần trong đời để được chơi nhạc với một trong số những nhạc công vĩ đại nhất, Joe có cảm giác như thể mình đã được đứng trên đỉnh của một ngọn núi hùng vĩ", đạo diễn Pete Docter giới thiệu.

Jamie Foxx lồng tiếng cho nhân vật Joe.

Thổi hồn sống động cho nhân vật Joe Gardner sẽ do tài tử Jamie Foxx đảm trách. Jamie Foxx là một nghệ sĩ đa tài ở nhiều lĩnh vực và từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá như: Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA và cả giải Grammy. Trên màn ảnh rộng, Jamie Foxx được biết đến qua các vai diễn trong Dreamgirls, Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2, Baby Driver và Just Mercy.

Linh hồn 22 sẽ do Tina Fey đảm nhận. Cô từng nhận được vô số lời tán dương từ phía giới chuyên môn cho những đóng góp ở cương vị điều hành sản xuất, tác giả kịch bản kiêm ngôi sao của loạt truyền hình đình đám 30 Rock của kênh NBC. Màn hoá thân vào vai nhân vật Liz Lemon đã đem về cho cô giải thưởng Emmy, 2 giải Quả cầu vàng, 4 giải SAG và 1 giải Sự lựa chọn của khán giả. Tina Fey cũng được khán giả yêu mến nhờ sự hài hước của mình khi viết kịch bản cho bộ phim tuổi teen kinh điển Mean Girls.

Không chỉ đồ hoạ được trau chuốt tỉ mỉ từ đội ngũ hoạ sĩ Pixar, bộ phim còn sở hữu phần nhạc phim với âm hưởng đậm chất jazz sản xuất bởi bộ đôi nhạc sĩ nổi tiếng Trent Reznor và Atticus Ross. Rezner là người đồng sáng lập của Nine Inch Nails, nhóm nhạc rock với hơn 30 triệu đĩa nhạc được bán ra toàn cầu.

Năm 2008, Reznor đã bắt tay với Ross trong The Social Network – dự án đã mang về cho bộ đôi 2 giải thưởng Oscar và Quả cầu vàng. Reznor và Ross tiếp tục góp sức thực hiện hàng loạt các dự án điện ảnh và truyền hình và mới đây họ đã nhận thêm 2 đề cử Emmy với phần nhạc phim của loạt truyền hình từng nhận đề cử Emmy Watchmen phát sóng trên kênh HBO.

Soul hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh thú vị nhất tháng 12 này, đặc biệt là khi được thưởng thức trên màn ảnh rộng. Trong khi khán giả quốc tế chỉ có thể đón xem Soul trên dịch vụ Disney+, thì khán giả tại Việt Nam sẽ được thưởng thức bộ phim tại các rạp chiếu từ 25/12.

Mỹ Anh