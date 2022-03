Robert Pattinson siêu cuốn hút trong tạo hình vạm vỡ, nam tính của Người Dơi mới.

Phần phim mới của The Batman - Vạch trần sự thật lấy bối cảnh hơn 1 năm sau khi tỷ phú trẻ Bruce Wayne (Robert Pattinson thủ vai) sử dụng thân phận Batman, gieo rắc nỗi sợ hãi lên giới tội phạm khắp thành phố Gotham. Khi một sát thủ tấn công vào giới ưu tú của Gotham với những âm mưu táo bạo, một manh mối bí ẩn đã đưa người thám tử vĩ đại vào cuộc điều tra ở thế giới ngầm – nơi anh sẽ có cuộc chạm trán với các nhân vật như Selina Kyle (Zoë Kravitz thủ vai), Oz/The Penguin (Colin Farrell thủ vai), Carmine Falcone (John Turturro thủ vai) và Edward Nashton/The Riddler (Paul Dano thủ vai).

The Batman chắc chắn không thể thiếu được nhân vật chính - chàng thiếu gia Bruce Wayne (do Robert Pattinson thủ vai). Rất nhiều diễn viên nổi tiếng và tài năng từng đảm nhận vai trò Batman cực kỳ thành công và được người hâm mộ đón nhận. Tiêu biểu có thể kể đến Ben Affleck, Christian Bale, Val Kilmer, Michael Keaton… Batman của phiên bản 2022 được giao cho Robert Pattinson. Anh sẽ phải thể hiện ​​một Người Dơi non trẻ, bốc đồng, thậm chí nóng nảy và bạo lực hơn hẳn so với những người tiền nhiệm; bị người dân Gotham xem là một kẻ ngoài vòng pháp luật nguy hiểm hơn là một vị anh hùng của thành phố.

Bắt đầu diễn xuất ở tuổi 15 từ rạp hát London, chàng trai trẻ Anh quốc một bước thành sao nhờ vai diễn Edward Cullen trong loạt phim đình đám The Twilight Saga (Chạng vạng) từ năm 2008 đến 2012. Dựa trên bộ sách kỳ ảo về ma cà rồng, series phim thu về 3,3 tỷ USD toàn cầu, trở thành một hiện tượng.

Tuy nhiên sức nóng của Chạng vạng đồng thời phủ bóng xuống sự nghiệp của Robert Pattinson, định hình anh như một “bình hoa di động” điển trai. Sau một vài tác phẩm tình cảm như Remember Me (2010) hay Water for Elephants (2011), Robert Pattinson chứng minh cho cả thế giới thấy anh còn hơn một gương mặt đẹp. Rũ bỏ hình tượng kẹo ngọt cho teen, nam diễn viên dấn thân vào thế giới gai góc của nghệ thuật điện ảnh.

Các dự án phim độc lập mà ngôi sao này tham gia nhận được đánh giá cao từ phía khán giả lẫn giới mộ điệu. Từ Cosmopolis, The Rover, The Lost City of Z, Good Time, High Life và gần đây là The Lighthouse (2019), Robert Pattinson gây dựng lại sự nghiệp như một tài năng thực sự có thể biến hóa trong nhiều thể loại. Kỳ ảo, chính kịch, lịch sử, tiểu sử, tội phạm, tâm lý… nam diễn viên sinh năm 1986 hoàn toàn làm chủ màn ảnh.

Với The Batman, Người Dơi của Robert Pattinson sẽ không giống với các phiên bản kỵ sĩ bóng đêm trên màn ảnh mà chúng ta từng biết. Là một thanh niên trẻ, Bruce Wayne vẫn đang loay hoay tìm cách hướng đi cho mình. Sự dữ dội và thiếu sót khiến Batman trở nên “người” hơn, nhưng cũng khiến nhân vật này phần nào đó trở thành mối đe dọa với người dân Gotham. Đây chính là khoảng trống mà các nhân vật Batman trước chưa khai thác trong phim, hứa hẹn vạn điều bất ngờ với khán giả.

Đầu năm 2020, viện thẩm mỹ Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery công bố danh sách sao nam có gương mặt đạt tỷ lệ vàng. Robert Pattinson đứng đầu danh sách, trở thành người đàn ông đẹp nhất thế giới, tỷ lệ đạt 92,15% - đo theo khuôn mẫu, tỷ lệ của người Hy Lạp cổ. Tài tử 36 tuổi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn như Henry Canvill, Bradley Cooper, Brad Pitt và George Clooney - những ngôi sao được khán giả khen điển trai bậc nhất Hollywood. Không thể phủ nhận độ điển trai của sao phim Chạng vạng. Chừng đó đã đủ cho người hâm mộ chờ đón vào màn trình diễn của Robert Pattinson trong vai Batman của bom tấn cùng tên sẽ công chiếu toàn cầu từ 4/3 tới.

Robert Pattinson và Zoe Kravitz trong trích đoạn về Người Dơi - Người Mèo (The Batman)

Quỳnh An