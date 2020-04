Richard Gere, ngôi sao nổi đình đám với bộ phim kinh điển 'The Pretty Woman' (Người đàn bà đẹp) vừa đón người con thứ 3 chào đời.

Richard Gere và Alejandra Silva.

Richard Gere năm nay 71 tuổi. 2 năm trước ông kết hôn với bạn gái lâu năm Alejandra Silva trong một đám cưới bí mật. Alejandra Silva năm nay 38 tuổi, kém chồng 31 tuổi.

Chuyện tình đẹp của Richard Gere và Alejandra Silva từng tốn giấy mực của truyền thông. Quen biết nhau khi tham gia các hoạt động nhân đạo, họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2014 trước khi quyết định đi đến kết hôn đầu năm 2018, khi Richard Gere đã 69 tuổi.

Richard Gere gần gấp đôi tuổi Alejandra Silva.

Tài tử sinh năm 1949 kể ông gặp Alejandra Silva ở Italy và ngay lập tức cảm mến cô. Nguồn năng lượng toả ra từ Alejandra Silva quá mạnh và đã hút Richard Gere ngay lập tức.

Con trai đầu lòng của cặp đôi mới tròn 2 tuổi hồi tháng 2 vừa qua. Đây là bé trai thứ 2 của Richard Gere và Alejandra Silva nhưng là người con thứ 3 của tài tử 'Chicago'. Con đầu lòng của Richard Gere với người vợ trước năm nay đã 20 tuổi.

Richard Gere và Julia Roberts trong phim 'Người đàn bà đẹp' (1990).

Alejandra Silva là người vợ thứ 3 của tài tử tóc muối tiêu. Người vợ đầu của ông là cựu siêu mẫu Cindy Crawford (hai người sống chung từ năm 1991 đến 1995). Người vợ thứ 2 của Richard Gere là nữ diễn viên Carey Lowell (2002 - 2016). Trước Richard Gere, Alejandra Silva có 1 cậu con trai 5 tuổi với người chồng trước.

"It Must Have Been Love" - ca khúc chủ đề phim "Người đàn bà đẹp"

Mỹ Anh