10 vé xem sớm bom tấn 'Greenland: Thảm họa thiên thạch' dành tặng độc giả VietNamNet 2 miền vào tối 8/9.

Đến từ nhà sản xuất của John Wick, Greenland: Thảm họa thiên thạch là siêu phẩm tận thế đầu tiên của Hollywood trong thập kỷ mới.

Phim xoay quanh gia đình John Garrity cùng vợ Allison và con trai Nathan trước thảm họa diệt vong của nhân loại. Sao chổi Clarke tưởng chừng như vô hại đi qua trái đất. Nhưng sau cú va chạm bất ngờ, các mảnh vỡ của thiên thạch liên tiếp rơi xuống, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Gia đình John bất ngờ có được tấm vé đến miền đất hứa Greenland - nơi trú ẩn an toàn chỉ dành cho những người may mắn được lựa chọn để sống tiếp dựa trên sức khỏe, nghề nghiệp và khả năng sinh tồn. Đó cũng chính là khi họ trở thành mục tiêu tấn công của nhiều người khác.

Gerard Butler và Morena Baccarin vào vai cặp vợ chồng trong phim.

Khi thảm họa ập đến, ranh giới mong manh của sự sống và cái chết cũng là nơi con người phơi bày bộ mặt thật của mình. Một mặt, gia đình Garrity phải né tránh những mảnh thiên thạch chực chờ ập xuống. Mặt khác, họ phải cạnh tranh với những con người cũng đang tìm cách sinh tồn bằng mọi giá. Trước những thách thức đầy chông gai ấy, John buộc phải chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu nhất.

Nhân vật chính của phim - John Garrity do ngôi sao hành động Gerard Butler (300, Geostorm, Olympus Has Fallen, Angel Has Fallen) thủ vai. Vào vai vợ anh - Allison, là người đẹp lai Morena Baccarin từng đánh cắp trái tim của chàng Deadpool Wade Wilson năm xưa, đồng thời ghi dấu với hàng loạt dự án phim như Gotham, Homeland...

Phim chính thức ra rạp Việt Nam từ 11/9.

Nhân dịp khởi chiếu Greenland: Thảm họa thiên thạch, CJ CGV Việt Nam có 10 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet vào tối 8/9 tại rạp CGV 2 miền.

Mỹ Anh