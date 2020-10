Kể từ phim 'The Foreigner' năm 2017, Thành Long không còn xuất hiện trong bất kỳ dự án hành động nào của Hollywood.

Trong 3 năm gần đây, Thành Long hoàn toàn vắng mặt với các phim Hollywood. Bộ phim cuối cùng của Thành Long là The Foreigner sản xuất năm 2007. Trong một bài phỏng vấn mới đây với Filmelier, Thành Long lần đầu tiết lộ về lý do không xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood.

Thành Long là một ngôi sao hàng đầu trong các bộ phim hành động Hollywood.

Thành Long tiết lộ muốn thế giới nhìn nhận mình là một "một diễn viên có thể diễn xuất không chỉ là một ngôi sao hành động". Ngôi sao 66 tuổi chia sẻ: "Sau khi đóng xong Karate Kid năm 2010, tôi đã nhận được rất nhiều kịch bản nhưng vai diễn trong những kịch bản đó luôn là một cảnh sát Hong Kong. Đó là lý do tại sao tôi phải mất 7 năm để nhận thêm một vai trong một bộ phim khác của Hollywood - The Foreigner.

Tôi muốn đảm bảo khán giả nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của Thành Long. Tôi muốn được nhìn nhận như một diễn viên có thể diễn xuất chứ không chỉ là một ngôi sao hành động. Tôi không muốn lặp lại chính mình".

Vai diễn mới nhất của Thành Long trong "Đại chiến âm dương" khi ở tuổi 65.

Hoạt động từ thập niên 1970, Thành Long là một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí Châu Á và thế giới. Khi vừa bước vào thời kỳ hoàng kim của mình, nam diễn viên được nhiều người đánh giá là “người nối nghiệp Lý Tiểu Long” trong lĩnh vực võ thuật và võ thuật điện ảnh. Tài tử nổi danh với những bộ phim hành động và tự mình thực hiện hầu hết các phân đoạn nguy hiểm. Ông biết kết hợp khéo léo giữa các thế võ và động tác nhịp nhàng, lợi dụng địa hình, vũ khí tạo nên hiệu ứng trình diễn đẹp mắt.

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (Đại chiến âm dương) là bộ phim mới nhất do Thành Long đóng chính sản xuất năm 2019. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Thành Long sau 3 năm không tham gia bất cứ dự án điện ảnh nào.

Kịch bản Đại chiến âm dương được xây dựng dựa trên tác phẩm nổi tiếng Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, tập hợp những kỳ án quái dị trong dân gian. Vai diễn mới đã tạo cho Thành Long cơ hội làm việc với một trong những thể loại phim mà ông chưa được khám phá. Thành Long cũng tiết lộ ông sẽ vẫn tiếp tục với thể loại hành động - hài.

Một phân đoạn hành động của Thành Long trong phim Hollywood:

