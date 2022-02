Ngoài sự tham gia của Lady Gaga, bộ phim còn có chủ nhân của 3 giải Oscar với Al Pacino, Jeremy Irons và Jared Leto. Dàn sao đỉnh cao sẽ khắc họa một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử thời trang thế giới.

Lady Gaga trong phim 'House of Gucci' (Gia tộc Gucci).

Lady Gaga (Patrizia Reggiani)

Vốn nổi tiếng toàn cầu với vai trò là một trong những nghệ sĩ nhạc pop vĩ đại nhất, Lady Gaga có vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng với tình khúc A Star Is Born. Bộ phim đem về cho nữ diễn viên/ ca sĩ một đề cử Oscar, đề cử Quả Cầu Vàng, BAFTA và SAG cho màn trình diễn xuất sắc. A Star Is Born cũng đánh dấu ngôi sao này trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử chiến thắng Oscar, Grammy, BAFTA và Quả Cầu Vàng trong cùng một năm.

Trước đó vào năm 2016, Gaga từng chiến thắng giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc trong miniseries hoặc phim truyền hình. Dấn thân vào mảng phim bằng hình tượng quái chiêu trong Machete Kills, American Horror Story: Hotel hay Sin City: A Dame to Kill For, những lựa chọn diễn xuất gần đây của minh tinh cho thấy sự trưởng thành trong sự nghiệp của cô.

Adam Driver (Maurizio Gucci)

Được biết đến nhờ năng lực diễn xuất nội lực, chuyên tìm tòi các vai diễn đặc sắc, Adam Driver từ một cựu thủy quân lục chiến trở thành một trong những ngôi sao thành công nhất tại Hollywood hiện nay. Kể từ khi dấn thân vào con đường nghệ thuật năm 2009, nam diễn viên với chiều cao 1m90 đã liên tiếp sở hữu hàng loạt đề cử giải thưởng danh giá bao gồm các đề cử giải Tony, 2 đề cử Oscar, 2 đến từ Điện ảnh Viện hàn lâm Anh, 2 đề cử Quả cầu vàng, 4 đề cử Primetime Emmy và bốn đến từ Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Đạo diễn lừng danh Martin Scorsese đã gọi Driver là “một trong những diễn viên giỏi nhất, nếu không muốn nói là người kiệt xuất nhất” trong thế hệ của anh ấy. Các phim và series mà Adam Driver tham gia phải kể đến như Frances Ha, Lincoln, Inside Llewyn Davis, Star Wars: The Force Awakens, Logan Lucky, Star Wars: The Last Jedi, BlacKkKlansman, Marriage Story, Star Wars: The Rise of Skywalker, The Last Duel đều là những tuyệt phẩm và chắn chắn không thể bỏ qua Gia tộc Gucci ra mắt sắp tới đây.

Jared Leto (Paolo Gucci)

Giống như bạn diễn Lady Gaga, “ma cà rồng” Jared Leto thăng hoa ở cả lĩnh vực âm nhạc (giọng ca chính của nhóm 30 Seconds to Mars) lẫn điện ảnh qua các phim như Fight Club, Panic Room hay Blade Runner 2049. Gần đây Leto đánh dấu tên mình trong vũ trụ siêu anh hùng với việc hóa thân thành Joker trong Suicide Squad năm 2016. Trước đó ngôi sao này sở hữu một giải Oscar cho vai diễn ám ảnh trong bộ phim Dallas Buyers Club.

Năm 2021, tài tử đóng vai kẻ giết người hàng loạt Albert Sparma trong bộ phim The Little Things của John Lee Hancock. Bộ phim đem về cho anh đề cử Giải Quả cầu vàng và Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Jeremy Irons (Rodolfo Gucci)

Huyền thoại diễn xuất trên sân khấu và màn ảnh – quý ngài Jeremy Irons là gương mặt không còn xa lạ với các giải thưởng. Nam diễn viên tung hoành trên gần như tất cả các thể loại phim, từ phim tình cảm như The French Lieutenant's Woman vốn đem về cho ông đề cử BAFTA, giật gân (Dead Ringers), hành động (The Man in the Iron Mask, Die Hard with a Vengeance), chính kịch (Reversal of Fortune), siêu anh hùng (Watchmen, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League…), lồng tiếng phim hoạt hình (The Lion King), truyền hình lịch sử (Elizabeth I, The Borgias…).

Ngoài một tượng vàng danh giá, ngôi sao này còn là chủ nhân của 3 giải Emmy, 1 giải Tony, một đề cử Grammy, 2 đề cử BAFTA, 6 đề cử Quả Cầu Vàng và 4 đề cử Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Al Pacino (Aldo Gucci)

Được mệnh danh là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, Al Pacino gây dựng tiếng tăm nhờ hàng loạt tác phẩm kinh điển thập niên 1970: loạt phim The Godfather, Serpico, Dog Day Afternoon, Dog Day Afternoon hay... And Justice for All. Ngôi sao kỳ cựu tiếp tục duy trì danh tiếng vào các thập niên 1980 và 1990 nhờ hàng loạt phim thành công như Scarface, Carlito's Way, Heat, Glengarry Glen Ross và Donnie Brasco. Năm 2020, Al Pacino có được đề cử Oscar thứ 9 trong sự nghiệp với vai Jimmy Hoffa trong The Irishman.

Trong suốt sự nghiệp của mình kéo dài hơn 5 thập kỷ, ông nhận được nhiều giải thưởng bao gồm 1 tượng vàng Oscar, 2 giải Tony, hai giải Primetime Emmy, khiến Pacino trở thành một trong số ít nghệ sĩ đã đạt được bộ ba giải thưởng danh giá.

Salma Hayek (Giuseppina Auriemma)

Bổ sung vào danh sách những ngôi sao quen thuộc của Gia tộc Gucci phải kể đến Salma Hayek. Bắt đầu sự nghiệp bằng dòng phim telenovela tại quê nhà Mexico, Hayek nhanh chóng được Hollywood biết tới nhờ vẻ đẹp nóng bỏng và khả năng biến hóa trong nhiều kịch bản. From Dusk till Dawn, Dogma và nhất là phim tiểu sử Frida về nữ họa sĩ Frida Kahlo đã đem về vô số giải thưởng quan trọng cho sự nghiệp của Salma Hayek.

Cô là nữ diễn viên Mexico đầu tiên được đề cử Oscar, cùng với các đề cử Quả cầu vàng, Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, đề cử Giải thưởng Điện ảnh của Viện Hàn lâm Anh. Năm 2021, ngôi sao này xuất hiện trong nhiều bom tấn phải kể tới như Hitman's Wife's Bodyguard đóng cặp cùng Ryan Reynolds và phim siêu anh hùng của MCU Eternals.

Nhân dịp khởi chiếu Gia tộc Gucci (House of Gucci) tại Việt Nam từ18/2/2022, CJ CGV Việt Nam có 8 vé dự buổi chiếu ra mắt phim dành tặng cho độc giả VietNamNet vào tối 17/2 tại rạp CGV 2 miền.

Để có cơ hội nhận vé, xin vui lòng trả lời câu hỏi sau.

1. Lady Gaga từng thắng giải Oscar nhờ bộ phim nào?

2. 'Gia tộc Gucci' được đề cử Oscar 2022 ở hạng mục nào?

Emai về địa chỉ: congdong@vietnamnet.vn với tiêu đề "House of Gucci - HN" (với độc giả tại Hà Nội) và "House of Gucci - SG" (với độc giả tại TP.HCM) kèm tên, địa chỉ, số điện thoại. Hạn chót nhận thư là hết ngày 16/2. BBT sẽ liên hệ trực tiếp với độc giả nhận vé.

browser not support iframe.

Lady Gaga trong 'House of Gucci'

Quỳnh An