The Rock vừa bất ngờ chia sẻ ảnh chụp cùng Gal Gadot và Ryan Reynolds, hé lộ dự án bom tấn ra mắt cuối năm nay trên nền tảng trực tuyến.

Teaser trailer phim 'Red Notice'

Theo thông báo của The Rock thì bom tấn mới có tên Red Notice sẽ công chiếu toàn cầu từ 12/11 tới đây trên nền tảng chiếu phim trực tuyến lớn nhất thế giới.

Red Notice là tác phẩm hành động hài có chi phí sản xuất lên tới 200 triệu USD do The Rock đóng chính kiêm vai trò sản xuất. Chỉ riêng sự góp mặt của anh cùng hai diễn viên hàng đầu Hollywood Gal Gadot và Ryan Reynolds - nam diễn viên được trả cát sê cao thứ nhì thế giới năm 2020 (sau The Rock), cũng đủ để cho thấy sức hút của bom tấn này.

Red Notice do Interpol ban hành là một cảnh báo ở cấp độ toàn cầu nhằm truy lùng những kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khi một vụ trộm táo bạo diễn ra đã quy tụ mật vụ hàng đầu của FBI cùng hai tên tội phạm khét tiếng vốn là đối thủ của nhau thì không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra.

Bộ ba diễn viên chính trong phim.

Trong phim, The Rock sẽ vào vai mật vụ hàng đầu của FBI trong khi Gal Gadot vào vai tên trộm khét tiếng chuyên trộm các tác phẩm nghệ thuật, kẻ đang bị truy nã gắt gao. Trong khi đó, Ryan Reynolds sắm vai siêu đạo chích nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới mà chúng ta chưa từng thấy.

Red Notice được khởi động từ tháng 2/2018 và khi đó cả 4 hãng phim lớn nhất Hollywood là Universal, Warner Bros., Sony và Paramount đều tranh nhau mua bản quyền sản xuất. Ngay từ thời điểm đó The Rock đã được thông báo nhận cát xê tới 20 triệu USD cho vai diễn này. Gal Gadot cũng được trả thù lao tương ứng, giúp cô vào top 3 nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới năm 2020.

Chi phí sản xuất của phim lên tới 200 triệu USD và nhiều lần trì hoãn, thậm chí hủy quay tại Italy vì dịch Covid-19 và mới hoàn thành quay vào tháng 10 năm ngoái.

Quỳnh An