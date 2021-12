The Rock chia sẻ anh đã nói thẳng với diễn viên đàn anh chuyện sẽ không quay lại với loạt phim 'Fast & Furious và khó chịu vì Vin Diesel lôi cả các con vào dòng chia sẻ công khai.

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 29/12, The Rock đề cập đến dòng trạng thái mà Vin Diesel đăng trên Instagram hồi đầu tháng 11, hối thúc anh quay lại với loạt phim Fast & Furious. “Anh bạn nhỏ Dwayne… đã đến lúc rồi. Cả thế giới đang chờ phần cuối Fast 10. Cậu biết đấy, lũ trẻ nhà tôi rất thích gọi chú Dwayne ở nhà. Không cần phải đợi đến ngày giáng sinh sắp tới để gửi đi lời ước bởi thời khắc đó tới rồi. Cả di sản Fast & Furious đang đợi cậu", Vin viết ngày 7/11.

"Tôi ngạc nhiên khi thấy dòng chia sẻ mới đây của anh Vin. Tháng 6 vừa rồi, khi Vin và tôi kết nối qua mạng xã hội, tôi đã nói trực tiếp với anh ấy là tôi sẽ không quay lại với loạt phim này nữa. Tôi vẫn luôn ủng hộ dàn diễn viên và mong loạt phim thành công nhưng sẽ không đời nào tôi quay lại đóng đâu. Tôi cũng đã nói riêng với các cộng sự của mình ở hãng Universal, những người rất hiểu vấn đề này. Tôi rất không thích việc anh ấy mang lũ trẻ ra để đưa vào đoạn chia sẻ đó, chuyện cái chết của Paul Walker cũng thế. Hãy để những việc đó sang một bên. Chúng tôi đã nói chuyện này vài tháng rồi và ai cũng hiểu vấn đề".

Vin Diesel và Dwayne Johnson

The Rock nói anh tin vũ trụ Fast có khán giả riêng và chúc các bạn diễn trước đây sẽ may mắn và thành công trong tập phim tiếp theo.

Dwayne The Rock Johnson từng góp mặt trong Fast Five (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019). Tuy nhiên, hồi giữa năm anh tuyên bố sẽ không bao giờ vào vai Hobbs nữa, cùng với đó là rộ lên tin đồn The Rock và Vin Diesel mâu thuẫn cực điểm trong nhiều tháng khi làm chung phim The Fate of the Furious năm 2016.

The Rock hiện là ngôi sao đắt giá nhất hành tinh.

Hiện đại diện của Vin Diesel chưa lên tiếng về vụ việc.

An Na