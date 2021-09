Khán giả ức chế vì nhiều chi tiết vô lý đến khó hiểu trong các tập phim 'Hương vị tình thân' gần đây.

browser not support iframe.

Trích đoạn phim Hương vị tình thân tập 116

Hương vị tình thân đang đi dần đến những tập cuối và đang tỏ ra kém sức hút, đặc biệt là từ sau tập 100. Khán giả vốn đã khó chịu vì ngay từ đầu Hương vị tình thân đã có dung lượng phát sóng quá ngắn cho mỗi tập, xen quảng cáo quá nhiều thì nay thêm phần mệt mỏi vì nhiều tình huống thừa thãi trong khi suốt hơn 100 tập phim nhân vật chính vẫn chưa thể nhận bố mình.

2 tập phát sóng mới nhất liên quan đến nhân vật ông Sinh một lần nữa bị tình nghi giết người và bị bắt đi dù ông không phải là thủ phạm. Rõ ràng ông Tín - nhân vật bị chết, có tiền sử cao huyết áp, khi qua đời không có dấu hiệu từ ngoại lực nhưng không thấy cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi hay điều tra về tiền sử bệnh tật của ông Tấn. Đỉnh điểm là tập phát sóng tối 29/9, nhân vật chính Nam đã âm thầm đến tìm gặp người giúp việc trong gia đình nạn nhân để ghi âm lại lời nói của nhân chứng cung cấp cho luật sư không khác gì cảnh sát điều tra.

Ông Sinh bị bắt vì là đối tượng tình nghi số 1.

Hiển nhiên phim thì cần tạo ra những tình tiết hồi hộp ly kỳ để tăng độ hấp dẫn nhưng những chi tiết này khiến khán giả vô cùng bức xúc vì quá vô lý. Khán giả Nguyễn Phương Nhi bình luận: "Đã tạo ra tình tiết vụ án thì làm cho hợp lý. Làm gì có vụ án nào thấy tiền trong nhà mà công an đã gây sức ép kết tội người ta rồi khám tử thi là ra nguyên nhân ngay chứ không lề mề như phim này".

Bạn Bui Phuong Thuy đồng tình: "Chính thức bỏ phim, khi nào đến tập cuối thì xem để biết kết thúc thôi. Phim quá xàm, tình tiết vô lý. Thêm vài tình tiết công nghệ nữa là thành phim khoa học viễn tưởng luôn rồi". Người dùng mạng Đỗ Kiều Oanh cũng thắc mắc: "Thế quái nào qua mỗi lời khai của bà giúp việc mà bắt ông Sinh tạm giam xong không khám xét nạn nhân chết vì cái gì".

Nam thay cảnh sát điều tra đi ghi âm lại lời khai của người giúp việc.

Khán giả Đinh Văn Trọng viết: "Không hiểu kiểu gì. Nếu như bà giúp việc nói tận mắt chứng kiến sao công an không hỏi luôn là lúc đó ông Sinh giết ông Tín như thế nào? Và phải yêu cầu giúp việc kể lại chi tiết những gì xảy ra hôm đó mà tận mắt chứng kiến để công an xác minh và làm rõ. Đây lại nói mỗi tận mắt chứng kiến là xong. Phim có nhiều tình tiết liên quan đến pháp luật mà lại có khá nhiều kẽ hở về pháp luật".



Bạn Uyên bức xúc: "Ông Tín chết trên người không có thương tích, lại có bệnh sử huyết áp cao. Chưa cần khám nghiệm tử thi cũng có thể đưa ra khả năng là ông chết do tăng huyết áp đột ngột chứ nhỉ? Đây cứ khăng khăng đấy là vụ giết người, công an trong phim thì hỏi ông Sinh kiểu đúng ông là hung thủ vậy".

Sóng gió liên quan đến nhân vật Nam vẫn chưa hết.

Trên các diễn đàn phim, không ít khán giả bảy tỏ sự thất vọng vì các tình tiết gần đây của phim Hương vị tình thân. Càng ngày càng lê thê và vô lý; Ai biết chính xác bao nhiêu tập không ạ? Em hết kiên nhẫn rồi; Xem mà tức quá; Phim càng về sau càng nhàm, lằng nhằng, lê thê như 'Cô dâu 8 tuổi'; Phim đã chiếu ngắn rồi, tình tiết còn lê thê, xem muốn rầu. Đáng lẽ những đoạn gay cấn này phải hút người xem sao tôi thấy chán phim rồi các bác ạ... là những bình luận của người xem.

Tuy nhiên vẫn có những khán giả rất kiên nhẫn và cho rằng đó là những tình tiết cần thiết để dẫn dắt bộ phim. Bạn Linh Nguyen trấn an: "Các bác bình tĩnh, vì vụ án phức tạp, mới có 1 tập bị bắt chính thức mà. Em nghĩ hết tập ngày mai sẽ ổn thôi. Ít cũng phải 4 tập cho 1 vụ án chứ, chứ đâu phải 1 vụ án chết người 2 tập đã ra. Phim đang đi đến hồi kết, diễn viên đóng quá đạt, kịch bản ok vì muốn ra được manh mối, ra vấn đề thì phải có các cao trào, cái này liên quan đến cái kia thì nó mới ra được, với 1 tập phim ngắn nên làm sao 1-2 tập đã ra ngay được". Khán giả Như Phương đồng tình: "Vụ án rất là phức tạp mà các bác cứ đòi làm Conan để giải quyết ngay và luôn thì chả còn gì để xem nữa đâu".

Thêm các tình huống liên quan đến quá khứ của ông Sinh đẩy mạch phim sang hướng mới.

Bạn Nguyễn Minh Anh lập luận: "Phim cũng có những đoạn mình cảm thấy bức xúc và buồn cho nhân vật chính diện. Nhưng không thể phủ nhận phim có những phân đoạn đắt giá lay động người xem đến vậy. Cùng với đó quá nhiều bài học về giá trị gia đình mà phim đã tạo ra để mỗi chúng ta suy ngẫm... Cái gì cũng phải có quá trình, phần 2 của phim mình thấy chưa có tập nào mâu thuẫn đẩy quá đâu, vẫn là cuộc sống gia đình có hiểu nhầm nhưng đầy tình yêu thương vợ chồng, gia đình đó thôi, chỉ có tầm chục tập cuối này có lẽ là cao trào nhất liên quan đến bác Sinh, và càng đẩy cao lên thì sẽ càng lộ ra nhiều việc trong quá khứ của Bà Sa ông Tấn. Mọi người yên tâm xem phim nào".

Hương vị tình thân dự kiến kéo dài hơn 130 tập và dự kiến sẽ kết thúc phát sóng sau khoảng 4 tuần nữa.

Vy Uyên