'Tình yêu và tham vọng' tập 48 lên sóng tối nay sẽ có những diễn biến quan trọng liên quan đến nhân vật Minh.

Mọi cố gắng che giấu của Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền) và bố cô (Trần Đức) cuối cùng cũng bị bại lộ. Minh đau đớn phát hiện ra Tuệ Lâm chính là kẻ chủ mưu khiến Thùy Chi (Bích Ngọc) biến mất nhiều năm trước.

Sau khi uống thật say cùng Linh (Diễm My), Minh về nhà và bất ngờ gặp Tuệ Lâm. "Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa", Minh nói trong men say. "Em xin lỗi anh, đó chỉ là tai nạn thôi. Anh hãy tin em", Tuệ Lâm vừa khóc vừa giải thích.

"Tai nạn hả? Suốt bao năm qua tôi vẫn tin tưởng cô, cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô. Còn cô đối xử với tôi thế nào hả? Tại sao cô có thể tàn ác như vậy, sao cô có thể sát hại Thùy Chi? Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ".

Tưởng Thùy Chi đã chết, Minh đau đớn bỏ đi. Anh quay lại Phú Yên, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm với cô và không tin vào những gì mình thấy. Minh lao đến ôm Thùy Chi bằng xương bằng thịt trong sự ngỡ ngàng của cô.

Chuyện gì đã xảy ra với Thùy Chi thời gian qua? Liệu cô có nhận ra Minh? Minh sẽ chọn Thùy Chi hay Linh? Tuệ Lâm sẽ làm gì khi tất cả bại lộ? Diễn biến chi tiết phim Tình yêu và tham vọng tập 48 lên sóng tối nay, 19/8 trên VTV3.

Mỹ Anh