Bị Tài bán cho bọn buôn người, Nguyện phải vội vàng chạy trốn đến mức mình mẩy đầy thương tích. Cậu bé được dì Thanh - một người thợ làm bún ở quê cưu mang là những diễn biến nổi bật trong tập 14.

Nguyện bỏ chạy khi phát hiện Tài bán mình cho bọn buôn người:

Trong tập 13, dưới sự chỉ đạo của Đạt (Cao Minh Đạt), Tài (Trương Minh Quốc Thái) đã đưa Nguyện (Gia Bảo) và Gia Bảo (Gia Khiêm) an toàn trở về nhà. Bị Nguyện phát hiện chuyện chủ mưu giết hại mẹ, Tài liền đe dọa rằng nếu cậu bé không rời khỏi ngôi nhà thì sẽ làm hại đến Dung (Nhật Kim Anh).

Tài bán Nguyện cho bọn buôn người ở quê.

Hứa đưa Nguyện về quê tìm mẹ, nhưng thật sự chính Tài cũng không biết Dung hiện tại đang ở đâu. Thay vào đó, Tài bán Nguyện cho bọn buôn người để loại bỏ mối nguy hiểm từ cậu bé. Không đầu hàng trước những người xấu, Nguyện vùng lên chống trả và sống chết chạy về phía trước.

Bị truy đuổi, lại một thân một mình, Nguyện may mắn được một ông lão cứu giúp. Tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm người xấu nhưng tâm trạng vẫn luôn bất an khi nghĩ đến an nguy của mẹ, nên đã nhanh chóng quyết định tiếp tục lên đường đi tìm.

Nguyện nhờ sự giúp đỡ của người dân để chạy thoát nhóm bắt cóc.

Nguyện bị kiệt sức vì phải chạy trốn liên tục.

Không biết chính xác vị trí của mẹ, Nguyện lang thang khắp nơi dò hỏi tin tức rồi cuối cùng nằm xuống bãi cỏ trong rừng vì mệt mỏi từ lúc nào mà không hay. Trong suốt hành trình đi tìm mẹ, Nguyện năm lần bảy lượt bắt gặp phải nhóm người truy đuổi mình nhưng đều may mắn trốn thoát.

Trên đường chạy trốn, Nguyện vô tình trông thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống với tên bắt cóc mẹ liền đuổi theo. Đúng lúc này, nhóm bắt cóc xuất hiện vây bắt cậu bé. Một lần nữa, Nguyện may mắn được cưu mang bởi dì Thanh (Hồng Trang) - một người làm bún ở quê.

Nguyện được dì Thanh - một người thợ làm bún ở quê cưu mang.

Trong thời gian chờ thể trạng bình phục, Nguyện bất đắc dĩ trở thành người giúp việc ở đây. Nhờ vào tài năng của mình, cậu bé nhanh chóng phát hiện ra xưởng bún nhà dì Thanh đang nhập phải gạo mốc. Rắc rối lại một một lần nữa tìm đến Nguyện khi chính chú Ba - chồng của gì Thanh là người chủ mưu mua gạo mốc với giá rẻ.

Hùng Cường