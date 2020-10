Tí - đứa trẻ luôn cho rằng mình bị gia đình bỏ rơi đã tức giận và ra tay với Nguyện khi cậu bé nói về mẹ là diễn biến trong tập 18 phim 'Vua bánh mì'

Nguyện bị đánh vì nhắc đến chữ 'mẹ':

browser not support iframe.

Ở tập 17, sau khi giải oan được cho xưởng bún của dì Thanh (Hồng Trang), Nguyện (Gia Bảo) khăn gói lên đường đi tìm Dung (Nhật Kim Anh). Nhờ vào manh mối có được, Nguyện lưu lạc nhiều năm tại khắp các bến xe để truy tìm tung tích kẻ bắt cóc mẹ. Sau 5 năm, tại một ga tàu lửa, Nguyện bị một nhóm côn đồ bắt nạt, đổ tội ăn cắp tài sản.

Trong khi hai bên đang giằng co, cảnh sát cùng người quản lý đường tàu xuất hiện đưa tất cả về đồn để phân xử đúng sai. May mắn, băng ghi hình từ camera an ninh đã chứng minh được sự trong sạch của Nguyện. Phải chịu đòn để lấy lại đồ cho người bị mất, Nguyện trở thành người hùng của ga tàu.

Nguyện được minh oan và trở thành người hùng của ga tàu.

Nhờ vào sự chăm chỉ và nhiệt huyết của mình, Nguyện được chú Hai - chủ lò bánh mì vừa cho việc làm, vừa để cậu được ở lại khi không có chỗ ngủ. Tại đây, Nguyện vận dụng tất cả những điều học được từ Đạt (Cao Minh Đạt) để phụ giúp cho cửa hàng của chú Hai.

Đám côn đồ vừa ấm ức khi bị phát hiện ăn trộm đồ, lại ghen tị khi Nguyện được chú Hai giúp đỡ nên đã bày mưu hãm hại cậu bé. Lợi dụng lúc chú Hai vắng nhà, Tí - tên cầm đầu nhóm bắt nạt đã chủ động xâm nhập xưởng bánh mì. Mặc dù bị Nguyện phát hiện và ngăn cản nhưng Tí đã kịp phá hỏng lò nướng.

Đến khi nướng bánh, mọi người phát hiện ra các phím điều khiển lò nướng đều đã bị hỏng. Lò nướng mất nhiều thời gian để sửa chữa, nên để không bỏ phí nguyên liệu làm bánh đã chuẩn bị, mọi người quyết định nướng bánh bằng lò than theo lời gợi ý của Nguyện.

Nguyện vận dụng kiến thức của mình để giúp xưởng bánh mì của chú Hai.

Lò bánh mì bị quậy phá, Nguyện ra tay ngăn chặn nhưng không kịp.

Bị Tí phá hỏng lò nướng bánh mì, Nguyện không những không tức giận mà còn trực tiếp đến xin lỗi vì đang mang lại rắc rối cho cậu bé. Nhớ lại những lời dạy của mẹ, Nguyện khuyên ngăn Tí không nên tiếp tục làm những điều sai trái. Nghe đến tiếng "mẹ", Tí không tự chủ được hành động của mình đã ra tay đánh Nguyện.

Cậu bé cho rằng mình không nhận được tình thương từ gia đình, những người đã bỏ rơi Tí hơn 10 năm nay. Còn đối với Nguyện, mẹ luôn là người quan trọng nhất. Tức giận trước những lời nói của Nguyện, Tí càng ra tay mạnh hơn cho đến khi quá uất hận mà bỏ đi.

Nguyện đến xin lỗi vì đã mang lại phiền toái cho Tí.

Mặc dù bị đánh, Nguyện vẫn giữ vững những quan điểm về gia đình của mình.

Ở một diễn biến khác, nhờ vào sự lựa chọn mạo hiểm của Nguyện, mẻ bánh này đạt được thành công vượt mong đợi. Chiếc bánh nướng than đã gây ấn tượng với chú Phú - người được Nguyện giúp lấy lại ví, cũng chính là một doanh nhân trong vùng. Thích thú với chiếc bánh truyền thống, chú Phú tìm gặp Nguyện - người đã làm ra chúng.

Được ăn chiếc bánh mì chính hãng từ xưởng bánh của chú Phú, Nguyện dường như trở nên ngại ngùng khi biết mình bán bánh mì giả thương hiệu nổi tiếng. Trở về nhà chú Hai, cậu bé đưa bánh chính hãng cho chú Hai ăn thử. Hổ thẹn về việc làm bánh nhái của mình, chú Hai đốt hết những tờ poster giả đang cầm trên tay.

Nguyện mạo hiểm nướng bánh bằng lò than khi lò điện bị hỏng.

Nguyện từ chối cơ hội làm việc tại xưởng bánh chính hãng của chú Phú.

Sáng hôm sau, chú Phú tới trao cho chú Hai cơ hội trở thành đại lý chính hãng của thương hiệu bánh mì nổi tiếng với điều kiện phải cho Nguyện được đến xưởng bánh của mình làm việc. Chú Phú còn cho rằng nếu để cậu bé tiếp tục ở lại với chú Hai sẽ làm thui chột tài năng của cậu bé.

Mặc dù không nỡ để Nguyện ra đi nhưng chú Hai không thể phủ nhận rằng những điều chú Phú phân tích hoàn toàn hợp lý. Trái với tưởng tượng, Nguyện từ chối cơ hội đổi đời vì muốn có cuộc sống tự do thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Hơn nữa, làm việc tại xưởng bánh mì danh tiếng đồng nghĩa với việc phải gác lại hành trình đi tìm mẹ.

Hùng Cường