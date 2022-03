Will Smith trở thành chủ đề nóng nhất lễ trao giải Oscar năm nay không chỉ bởi anh nhận giải Nam chính mà còn vì cú đấm bất ngờ trên sân khấu lễ trao giải dành cho MC Chris Rock.

Clip Will Smith đấm Chris Rock:

browser not support iframe.

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra sáng 28/2 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Mỹ. Đây có lẽ là kỳ Oscar 'đặc biệt' nhất lịch sử nhờ Will Smith. Anh cuối cùng cũng chạm được tay vào tượng vàng Oscar trong lần thứ 3 được đề cử nhờ bộ phim King Richardkhi vào vai cha của cặp song sinh nổi tiếng nhất làng tennis thế giới, Venus - Serena Williams.

Tuy nhiên, điều Will Smith gây chú ý nhất không phải là giải thưởng mà là hành động anh lao lên sân khấu đấm thẳng mặt Chris Rock rồi về chỗ sau khi MC này đùa kém duyên về vợ anh. Chris Rock nói anh yêu Jada (tên vợ Will Smth- PV) và phần tiếp của phim G.I. Jane mà cô là ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, ai cũng biết nhân vật chính của G.I. Jane (1997) do Demi Moore đóng chính trọc đầu, giống tạo hình Jada Pinkett-Smith.

Vợ Will Smith mắc bệnh Alopecia (chứng rụng tóc từng mảng do rối loạn tự miễn dịch) nên buộc phải để đầu trọc. Chính vì màn đùa kinh khủng này mà Will Smith rất khó chịu và lên thẳng sân khấu tỏ thái độ với Chris Rock.

Will Smith và Jada Pinkett Smith trên thảm đỏ Oscar 2022.

Sau khi bị đấm, Chris Rock nói: "Will Smith đánh lén tôi kìa". Trong khi mọi người ở khán phòng cười ầm thì Will Smith nổi điên. Anh hét lên từ hàng ghế ngồi: "Đừng có mà nhắc đến tên vợ tôi". Chris Rock chỉ còn biết hứa: "Tôi sẽ làm thế". Chris Rock hoàn toàn sốc và đứng hình trên sân khấu, sau đó đành nói vui rằng đây là đêm tuyệt nhất trong lịch sử ngành truyền hình.

Là một trong những tài tử da màu thành công nhất Hollywood suốt hơn 3 thập kỷ, được đề cử Oscar lần đầu cách đây 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên nam diễn viên sinh năm 1968 chạm tay vào Oscar. Trong bài phát biểu nhận giải, anh đã khóc. Sau khi dành lời cảm ơn đến các nguyên mẫu nhân vật và ê-kíp làm phim, Will Smith gửi lời xin lỗi Chris Rock.

Jessica Chastain

Trong khi đó, Jessica Chastain đã vượt qua Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman và Kristen Stewart để nhận giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân xuất sắc trong phim The Eyes of Tammy Faye. Đây cũng là lần đầu tiên cô thắng Oscar sau 2 lần trượt đề cử.

Đạo diễn Jane Campion.

Trong khi đó nhà làm phim sinh năm 1954 Jane Campion giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Power of the Dog. Bà trở thành người phụ nữ thứ 3 trong lịch sử Oscar thắng giải này.

Cảnh trong phim 'CODA'.

CODA vượt qua 9 ứng viên còn lại để nhận Oscar ở hạng mục quan trọng nhất - Phim hay nhất. CODA cũng viết tiếp lịch sử Oscar khi trở thành bộ phim đầu tiên do một dịch vụ phim trực tuyến sản xuất thắng giải Oscar Phim hay nhất. Bộ phim này thắng tổng cộng 3 tượng vàng cùng hơn 50 giải thưởng lớn nhỏ khác.

Ariana DeBose trong 'West Side Story'.

Nữ diễn viên sinh năm 1991 Ariana DeBose giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim West Side Story. Cô vượt qua Jessie Buckley, ngôi sao gạo cội Judi Dench cùng Kirsten Dunst và Aunjanue Ellis để giành giải Oscar đầu tiên trong đời. Ariana DeBose là ngôi sao Latin thứ 2 thắng giải Oscar sau Rita Moreno với cùng một vai diễn trong bản West Side Story kinh điển ra mắt năm 1961.

Ariana DeBose trên bục nhận giải Oscar.

Tượng vàng năm nay cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Troy Kotsur với vai diễn trong phim CODA. Ngôi sao 54 tuổi là nam diễn viên điếc đầu tiên và là diễn viên điếc thứ 2 trong lịch sử thắng giải diễn xuất ở Oscar sau Marlee Matlin (thắng giải năm 1987 nhờ phim Children of a Lesser God). Trên bục nhận giải, anh nói: "Giải thưởng này dành cho cộng đồng người điếc, ê kíp phim CODA, cộng đồng người khuyết tật. Đây là khoảnh khắc của chúng ta".

Troy Kotsur viết lại lịch sử Oscar.

Trong khi đó, Encanto nhận giải Phim hoạt hình hay nhất. Dune - tác phẩm nhận 12 đề cử năm nayđược xướng tên ở các hạng mục: Kỹ xảo đẹp nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất tốt nhất, Nhạc phim hay nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Âm thanh hay nhất.

Đúng như dự đoán, đại diện của điện ảnh Nhật Bản - Drive My Car, thắng giải Phim quốc tế hay nhất.

'Drive My Car' đến nay đã giành 72 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có Oscar danh giá.

Jenny Beavan được xướng tên ở hạng mục Thiết kế phục trang đẹp nhất cho phim Cruella. Cô đã 11 lần được đề cử và thắng Oscar gần đây nhất nhờ phim MadMax: Fury Road. Trong khi đó Belfast có giải Oscar đầu tiên cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. CODA giành nốt tượng vàng cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Billie Eilish và Finneas O'Connell mang về tượng vàng Ca khúc hay nhất cho phim No Time To Die. Billie Eilish đã trở thành người trẻ nhất từng giành cả Oscar, Grammy lẫn Quả cầu vàng.

Đề cử và danh sách đoạt giải Oscar 2022

Phim hay nhất

Belfast

CODA

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick ... Boom!

Will Smith, King Richard



Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

J.K. Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog



Đạo diễn xuất sắc nhất

Kenneth Branagh, Belfast

Ryûsuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World



Quay phim xuất sắc nhất

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Phim hoạt hình hay nhất

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Ca khúc gốc hay nhất

"Be Alive" - phim King Richard, Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"Dos Oruguitas" - Encanto, Lin-Manuel Miranda

"Down to Joy" - Belfast, Van Morrison

"No Time to Die" - No Time to Die, Billie Eilish, Finneas O'Connell

"Somehow You Do" - Four Good Days, Diane Warren



Thiết kế trang phục đẹp nhất

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story



Hoá trang và làm tóc xuất sắc nhất

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci



Biên tập xuất sắc nhất

Don't Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

Kỹ xảo tốt nhất

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Âm thanh xuất sắc nhất

Belfast

Dune



No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story



Phim quốc tế hay nhất

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Quỳnh An