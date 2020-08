Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát vừa bị phát hiện gia công hoàn thiện xong hàng nghìn cuốn sách lậu, hàng tấn ruột sách bán thành phẩm.

Ngày 17/8, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát (số 779 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bắt giữ hơn 5.000 bản sách lậu ở Hà Nội

Qua kiểm tra, cơ quan an ninh phát hiện Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát gia công xong 4 đầu sách với tổng cộng 5.314 bản và gần một tấn ruột sách bán thành phẩm (cuốn Tiếng Anh lớp 5, Tâm lý 02) đang được gia công.

Các đầu sách trên đều ghi tên Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và dán tem nhái tem chống giả của đơn vị này.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đình Thắng - Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Thành Phát - thừa nhận số sách trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (sách lậu). Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số sách để phục vụ điều tra mở rộng, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ, các đối tượng in lậu, gia công sách in lậu có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Họ thường thuê kho xưởng ở địa điểm xa trung tâm, ít người qua lại; in một nơi, gia công một nơi; tổ chức in, gia công theo hình thức “cuốn chiếu”, không tập kết nhiều hàng ở một chỗ; dán tem nhái tem chống giả của các NXB.

Thời gian tới, Cục An ninh chính trị nội bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động in lậu, phát hành sách lậu, nhất là sách giáo dục nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đơn vị hoạt động nghiêm túc, cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Tình Lê