Khoảng năm 1995 tôi bước vào hiệu sách nhỏ phố Thái Thịnh, mua sách và một vài thứ, tôi thiện cảm ngay lập tức với người bán sách và rồi biết đó là Bùi Mai Hạnh một người đang học trường Viết Văn Nguyễn Du cùng với những bài thơ đang được nhiều người yêu thích.

Chúng tôi dõi theo nhau từ đó, nhưng phải đến Lê Vân yêu và sống thì tôi thực sự yêu mến và nể trọng Hạnh. Cuộc đời Lê Vân được chính nhân vật kể lại, nhưng để có được một cuốn sách với sự đón nhận của gần 50 ngàn độc giả, văn chương của Hạnh phải thế nào chứ? Không chỉ có thế, cách xử sự của Hạnh (và Lê Vân) trước vấn đề lợi nhuận từ cuốn sách cũng khiến tôi càng thêm quý mến thêm, vì chính tôi cũng đã gặp vấn đề tương tự.

Thơ của Hạnh thì đây, bạn cứ đọc sẽ thấy:

Vườn trắng

bóng đêm, thế giới các nàng tiên

các nàng chỉ thức khi con đã chìm vào giấc ngủ

họ dạo chơi khu vườn và đánh rơi những giọt sữa non trên cỏ

con liếm giọt sữa trời mơ chín tầng yêu



con không thấy các nàng nhưng các nàng biết con

các nàng trốn trong nắng vàng rơm trong cánh bèo tấm li ti nở ra ong xanh chuồn đỏ

nơi đài hoa bưởi xanh xao một nàng khẽ ngủ

con dấu nàng thấp thỏm lo âu



ấp ủ đài hoa con chờ đợi phép màu

nhưng con không thể thức trọn đêm, phép màu không đến

nàng tiên đã ra đi

và hoa bưởi chỉ còn là hoa bưởi



con ra đi...

mang theo xác nàng tiên đêm

nhàu nhĩ trắng vườn.

(1993)



Vợ chồng

(cho Gary)



chúng mình thành một da một thịt, từ ấy...

em được ủ tháng đông về, mát ngày oi nắng



như hài nhi được bọc trong kén yêu thương lo lắng

em ngủ vùi giấc yêu...



anh tưới đẫm gió thơm mưa ngọt

chờ ngày kén nở bướm vàng

hài nhi vươn vai thức dậy...

sao em cứ mê mải giấc yêu?



em tương tư những con đường chưa người đi

em nhớ những cánh rừng thiêng chỉ bướm vàng và nỗi sầu vỗ cánh

em khát tắm nước hồ chưa vương bụi trần

em đói mộng thanh vọng thông Thiên giới



và em biết đó là nơi anh không bao giờ đến được

dẫu chúng mình đã nên vợ nên chồng một da một thịt



đừng giận em mê mải giấc yêu...

(2012)



vấp ngã



1.

đừng nói

thứ ngôn từ rỗng



đã sáng bừng lửa ánh mắt

đã chín đỏ hơi nóng mười ngón tay

tình yêu sập bẫy con tim đá tảng

đen thành tro hạt đạo đức cuối cùng

xuyên tường ngăn địa ngục thiên đường



hãy theo em theo em theo em theo em

gõ cửa miền đất dữ

nơi chỉ có ánh lửa hỏa ngục chữa lành cơn đau trần thế

nơi ta được lột bỏ thịt da mặt nạ

nơi ta được tự do chọn sai lầm

nơi ta được chết bằng chính đức tin mình



nơi ngôn từ câm bặt



2.

em không thể nào chạm tới

khoảng đen bí mật trong anh



em không thể nào có mặt

lúc anh bị giăng bẫy, ném đá, nguyền rủa

lúc anh cô độc, bạc nhược, đớn hèn

lúc anh tự ám sát mình



nhưng em có thể hiểu được

vì sao anh trở nên hận thù hoang dã

vì sao anh tàn nhẫn bất lực

vì sao anh cúi đầu ô nhục



và em vẫn mơ cùng anh về cõi ấy

say cùng anh ly rượu mạnh ấy

tắm cùng anh ánh sáng khải huyền ngọn bạch lạp ấy,

cùng anh kiệt sức bay cuộc dang dở ấy



dù bí mật của em chưa bao giờ thuộc về anh.



3.

con lại ngã

bởi vì con đã lại yêu



trong hoang vu con nghe tiếng người gọi

trong lạnh lẽo uống rượu người sưởi ấm

trong lầm lạc tìm dấu thơm chân người dẫn lối

trong vô vọng đớn hèn nhận từ ánh mắt người niềm tin can đảm

trong bóng tối hỗn mang níu bám lời người



và con chạy đến với người

trên con đường đầy thú dữ, cạm bẫy, xa vời

con đã vấp ngã vấp ngã vấp ngã... khi chưa tới đích



nhưng dẫu có ngàn lần bị đốn ngã

con vẫn không ngừng yêu

(2012)

Tôi rất thích câu “con lại ngã/ bởi vì con đã lại yêu”. Hạnh là như thế. Luôn sôi nổi, sống tận cùng với bản năng mách bảo lấy điểm tựa là sự chân thành, nếu có vấp ngã thì cũng coi đó là một chặng đường đời “nhưng dẫu có ngàn lần bị đốn ngã/ con vẫn không ngừng yêu”. Và tôi thích con người Hạnh bằng xương bằng thịt được kết thành bởi một tinh thần như thế.

Nhà thơ Bùi Mai Hạnh.

Hạnh làm vợ một người thơ có danh, thơ của người đó không chỉ làm siêu lòng Hạnh mà siêu lòng hàng ngàn người khác, nhưng thơ dường như cũng quật tan nát người viết ra nó, để rồi người đó cũng làm tan nát Hạnh (tôi nghĩ thế), nên họ chia tay.

Hạnh phải làm đủ việc để tồn tại và nuôi con, cho đến một ngày, dường như giời gửi đến cho Hạnh một ông nhiều râu tên là Gary, người đó cũng đã chia tay với cuộc gắn bó khác. Không biết do kinh nghiệm mà họ biết tổ chức lại đời sống để có nhau hạnh phúc mỗi ngày, hay vốn họ vẫn là người như thế nhưng vì “đối tác” cũ của họ không nhận ra?

Nhưng họ sống với nhau cho đến giờ hơn 20 năm mà mỗi ngày họ như yêu nhau hơn. Hạnh luôn gọi chồng là ông nông dân, còn Hạnh tự nhận mình là bà nông dân được mùa. Hạnh luôn cười, nụ cười của người hạnh phúc.

Làm vợ Gary, Hạnh sang Austraylia sống cùng chồng. Anh là giảng viên đại học. Hồi đầu Hạnh ở nhà đan lát vá may viết lách, sau Hanh theo học Life Coaching, một môn khoa học về tâm lý hành vi của con người và trở thành Coacher, có không ít người tín nhiệm.

Tôi đã gặp một số trong đó, họ đã thay đổi cuộc sống, đã thoát xác trở thành một người khác, tự tin vào bản thân hơn, biết sử dụng tự do cá nhân và có khả năng tự chủ hơn thay vì lệ thuộc vào người khác để rồi bị trầm cảm, bị đau khổ. Họ nói họ tìm thấy chính họ, họ tìm thấy hạnh phúc và bình an, họ sống tích cực hơn.

Tôi cũng nghe Hạnh trò chuyện với họ và tôi nhớ, có lần Hạnh bảo “Nếu bạn không yêu bản thân mình thì làm sao bạn yêu được người khác một cách đúng nhất?”. Người mẹ hai con gầy xơ xác ấy đã rưng rưng mà bảo: “Vâng, em cứ tưởng yêu bản thân là một tội lỗi. Em thật sự không chú ý chút nào tới bản thân cả, em càng yêu người ta, người ta càng hắt hủi em…”. Sau cái lần đó, gặp lại, mãi tôi mới nhận ra bà mẹ 2 con, cô ấy đã xinh đẹp, gương mặt rạng ngời kể với tôi rằng: "giờ chồng cô cũng yêu cô hơn, tôn trọng cô hơn…".

Tôi yêu Bùi Mai Hạnh, một người đã làm dâu xứ sở chuột túi, sống thân thiện, vui vẻ, yêu mình trọng người, được mẹ chồng, em chồng, con chồng thương yêu quý trọng. Người được thượng đế gửi cho một ông chồng đẹp lão, thông thái và vô cùng yêu vợ.

Trần Thị Trường