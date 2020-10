"Các tác phẩm đoạt giải năm nay giàu tính sáng tạo, nhân văn, các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao", ông Hoàng Phong Hà, Ủy viên thường trực Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia chia sẻ trước lễ trao giải tối nay, 9/10.

Giải thưởng Sách Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức. Đây là giải thưởng hàng năm được trao cho những tác phẩm có giá trị. Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ ba sẽ tôn vinh 27 tác phẩm, công trình nổi bật.

Lễ trao giải vào tối nay 9/10 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Ông Hoàng Phong Hà - Phó chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia có những chia sẻ với VietNamNet xung quanh giải thưởng này.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng của 27 cuốn sách và bộ sách được chọn trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3?

Qua 3 mùa tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia, chúng tôi thấy, sách nào tham gia dự giải cũng được lựa chọn rất cẩn thận, kỹ càng trong hàng nghìn cuốn sách được xuất bản hàng năm.

Từ khâu nhà xuất bản lên đến Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia… quy trình chấm cũng rất chặt chẽ. Những cuốn sách, bộ sách được lựa chọn để trao giải đều được đánh giá cao về tính sáng tạo, mang tinh thần nhân văn sâu sắc và rất xứng đáng. Trong đó, có những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu, nghiêm túc, có nhiều giá trị khoa học - xã hội và mang tính thực tiễn cao.

Kể cả những cuốn sách, bộ sách được chọn trao giải A, khi phản biện độc lập các nhà phản biện độc lập là những nhà khoa học chuyên ngành. Chẳng hạn, năm nay, có một cuốn sách thiếu nhi đoạt giải A. Qua phản biện độc lập các nhà phản biện cũng đánh giá rất cao và đều đồng thuận trong quan điểm đánh giá.

Có cuốn sách ở Hội đồng Sơ khảo được đánh giá giải cao nhưng vào Hội đồng Chung khảo lại bị đánh giá thấp đi một bậc. Điều này cho thấy chúng tôi làm việc rất công tâm và chặt chẽ.

Năm nay, do dịch Covid-19 nên thời gian trao giải bị lùi lại. Chính vì thế chúng tôi có thêm thời gian trau chuốt, lựa chọn các đầu sách tốt. Tôi khẳng định chất lượng năm nay cao hơn năm trước. Các tác phẩm đều giàu tính sáng tạo, nhân văn, các công trình khoa học có giá trị thực tiễn cao.

- Có cuốn sách, bộ sách nào hay mà vi phạm quy chế nên bị loại không thưa ông?

Các tác phẩm đoạt giải cao đều bám sát các tiêu chí theo quy định, điều lệ, quy chế của giải thưởng. Tiêu chí chấm giải theo từng loại sách. Sách thiếu nhi, sách Kinh tế - Chính trị, sách Khoa học Tự nhiên, sách Khoa học Xã hội nhân văn và sách Văn hoá - Văn học nghệ thuật đều có tiêu chí riêng.

Dĩ nhiên, khi tham gia dự giải, các cuốn sách, bộ sách đều phải đủ tiêu chí mới tham gia. Nhưng những cuốn sách, bộ sách được giải thường nổi trội hơn, được các hội đồng chấm nhất trí cao. Khi đưa ra công chúng phải được công chúng chấp nhận, ủng hộ…

Có một cuốn thuộc mảng sách Chính trị - Kinh tế Hội đồng Sơ khảo đề cử giải C nhưng vi phạm quy chế (nộp lưu chiểu năm 2020) nên không được bầu chọn và mảng sách Văn hoá - Văn học và Nghệ thuật Hội đồng Sơ khảo cũng chấm giải C (do vi phạm quy chế là thời gian nộp lưu chiểu ngày 25/11/2019) nên không được bầu chọn. Có một cuốn ở mảng sách này Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo đề cử giải C nhưng tác giả xin rút không dự giải vì tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải A rồi.

- Trong tình hình dịch bệnh, việc mời những nhà khoa học, chuyên gia để cùng tham gia vào Hội đồng chấm giải có phải là vấn đề khó khăn đối với Ban tổ chức?

Trong điều kiện bình thường tổ chức giải, mời được các nhà khoa học ở phía Nam ra đây chấm giải đã rất khó rồi. Bởi các nhà khoa học họ tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác xuất bản, đối với việc phát triển văn hoá đọc và với Giải thưởng Sách Quốc gia nên các nhà khoa học, các chuyên gia… đều rất nhiệt tình và trách nhiệm.

Năm nay, trong điều kiện dịch bệnh nên sự khó khăn nhân lên gấp bội. Nhưng vì thế mà chúng tôi cũng có nhiều sự thay đổi và cải tiến trong quy trình làm việc. Trước hết, chúng tôi gửi nhiều văn bản và sách vào cho các nhà khoa học, chuyên gia chấm. Thường xuyên trao đổi và làm việc qua email, điện thoại… Những buổi họp quan trọng liên quan đến việc trao đổi, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu thì dứt khoát phải mời họ có mặt.

Phải nói rằng, năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia nói riêng, lĩnh vực xuất bản nói chung nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng sự hỗ trợ tận tình của nhiều nhà tài trợ hảo tâm nên chúng tôi cũng có được một nguồn kinh phí để mời các nhà khoa học và chuyên gia từ phương xa có mặt đông đủ trong các hội đồng xét duyệt và bỏ phiếu. Để từ đó tạo ra một giải thưởng khách quan, công tâm, chính xác và thành công.

Việc xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đồng hành là một trong những nhiệm vụ được xác định ngay từ khi triển khai Giải thưởng lần thứ nhất. Tuy nhiên, bắt đầu từ giải thưởng sách lần thứ 2, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, sự ủng hộ của doanh nghiệp mạnh mẽ hơn. Kết quả là từ giải thưởng sách lần thứ hai, giá trị phần thưởng ở các hạng mục giải tăng lên 4-5 lần.

Năm nay, dù có một số khó khăn khách quan nhưng giải vẫn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp. Giá trị phần thưởng được giữ với các mức giải A: 100 triệu đồng, B: 50 triệu đồng và C: 30 triêu đồng.

Dù giá trị phần thưởng đó còn khiêm tốn so với nỗ lực, công sức để có tác phẩm, công trình hay có giá trị, phục vụ bạn đọc, song tôi cho rằng nó cũng đem ý nghĩa động viên rất lớn, khẳng định, doanh nghiệp và xã hội ngày càng quan tâm hơn đến Giải thưởng sách và sau đó là văn hóa đọc.

Tình Lê