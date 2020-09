Với Trở về Không, người đọc sẽ có nhiều trải nghiệm về phương pháp Ho'oponopono - một phương pháp thanh lọc tinh thần bằng sự hòa giải và tha thứ.

Phương Nam Book vừa cho ra mắt cuốn sách Trở về Không (At Zero) được chắp bút bởi tác giả Joe Vitale. Cuốn sách này là sự nối tiếp thông điệp của Không giới hạn (Zero Limit) với nhiều phương thức nâng cao của phương pháp Ho'oponopono.

Trở về Không là nối tiếp thông điệp của Không giới hạn.

Ho'oponopono được xem là một trong những phương pháp đạt thành tựu lớn nhất về tâm linh trong thế giới hiện đại. Đây là phương pháp thực hành cổ xưa của người Hawaii về sự hòa giải và tha thứ. Tuy đơn giản song Ho'oponopono lại có hiệu quả cao, cho phép hồi phục nhiều căn bệnh về thể chất, tinh thần, cảm xúc, đem lại sự cân bằng cho mọi khía cạnh của cuộc sống

Trong cuốn sách này, người đọc sẽ được khám phá cốt lõi của Ho'oponopono, đó chính là tinh thần nhận trách nhiệm về mọi chuyện trong cuộc sống. Theo tác giả, nếu con người chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời của mình thì tất cả những điều hiện hữu quanh ta và cả những trải nghiệm cũng là trách nhiệm của chính chúng ta.

Trong Ho’oponopono, sự chữa lành có nghĩa là yêu thương bản thân. Nếu muốn hoàn thiện cuộc sống của mình, con người phải chữa lành cuộc sống của mình. Nếu muốn chữa trị cho bất cứ ai – thậm chí một bệnh nhân tâm thần hình sự – phải chữa bằng cách chữa lành chính mình.

Trở về Không giúp người đọc có thêm kiến thức về phương pháp Ho'oponopono.

Được chắp bút bởi tiến sĩ Joe Vitale - bậc thầy về Ho'oponopono hiện đại, cuốn sách không chỉ giúp người đọc khám phá phương pháp này một cách sâu sắc hơn mà còn đưa ra nhiều cách luyện tập Ho’oponopono để người đọc thanh lọc tinh thần, biết tha thứ, yêu thương.

Trở về Không giúp người đọc có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm về phương pháp chữa bệnh hiệu quả này, là công cụ đắc lực giúp độc giả đạt đến sự thành công trong sức khỏe, tinh thần.

Thanh Nhàn