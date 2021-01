Những năm gần đây, nhiều người đã có xu hướng chuyển sang mừng tuổi ngày Tết bằng sách với mong muốn gửi gắm những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới, khơi dậy văn hoá đọc.

Lì xì đầu năm vốn là một nét văn hóa đẹp của người Việt mỗi dịp Tết đến nhưng những thay đổi trong cuộc sống hiện đại cùng nhiều biến tướng của các hình thức quà biếu đã khiến những món quà Tết không chỉ còn là lời chúc phúc, mong mọi sự tốt đẹp và mang lại may mắn tài lộc nữa. Những năm gần đây, nhiều người đã có xu hướng chuyển sang mừng tuổi bằng sách với mong muốn gửi gắm những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới.

Trào lưu mừng tuổi bằng sách được khởi xướng rộng rãi vào năm 2016, từ ý tưởng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và được hưởng ứng rộng rãi bởi nhiều nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách. Nhân dịp Tết Tân Sửu, nhiều combo sách Tết làm quà tặng, phù hợp với từng đối tượng người nhận khác nhau như: trẻ em, người lớn tuổi, phụ huynh, thầy cô hay đồng nghiệp, đối tác.

Với nhóm sách về sức khoẻ gia đình, combo Cẩm nang sống khỏe là gợi ý không tồi để bạn đọc có lựa chọn mua tặng người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi nhân dịp Tết.

Combo gồm 4 cuốn: Lắng nghe cơ thể, Your Health, Your Decisions - Hợp tác với bác sĩ để trở thành người bệnh thông thái, Hoang mang - Chỉ dẫn của bác sĩ để hiểu rõ đúng sai. Detox, lowcarb, thực phẩm hữu cơ - Tin đồn và sự thật. Đây là những cuốn sách giúp cho mọi người có thể hiểu được sức khỏe của bản thân, cách lựa chọn những thông tin đúng cho sức khỏe của mình và những người xung quanh, loại bỏ được những tin không đúng, phối hợp tốt với bác sĩ và quan trọng là có thể phối hợp cùng với các y bác sĩ để có được kết quả điều trị tốt nhất, giúp bạn sống khỏe hơn mỗi ngày.

Với nhóm sách tri thức thì hai đầu sách The Story of Art - Câu chuyện nghệ thuật, combo Góc nhìn Đông Dương thế kỷ XIX bạn đọc nên mua dành tặng cho thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp.

The Story of Art - Câu chuyện nghệ thuật - cuốn sách mà kể từ lần đầu xuất bản cho tới nay đã 70 năm mà có hơn 8 triệu bản dịch ra hơn 30 thứ tiếng phát hành trên toàn thế giới. Tác giả E. H. Gombrich đã kể cho người đọc câu chuyện về lịch sử nghệ thuật châu Âu từ thời cổ đại đến hiện đại, dựa trên những khảo sát và đánh giá của ông về nhiều lĩnh vực khác nhau như hội họa, điêu khắc, kiến trúc… song hành với những chuyển biến và giao thoa của các nền văn hóa, chính trị, và tôn giáo.

Với nhóm sách dành cho thiếu nhi, combo Siêu sao Toán học, Khám phá tự nhiên quanh em, STEM quanh em, Nhanh mắt bắt từ, Debate Pro Junior - Nhà tranh biện thông minh.. là những cuốn sách không thể bỏ qua nếu bạn đọc muốn dành tặng cho con trẻ ngày đầu năm.

Combo Siêu sao Toán học gồm 4 cuốn dành cho độ tuổi 5+, cung cấp nền tảng giúp các con làm quen với hình thức giáo dục STEM từ khi còn nhỏ, đồng thời cũng giúp bố mẹ bớt bối rối hơn giữa muôn vàn cách thức để học mà chơi – chơi mà học cùng con.

Combo Khám phá tự nhiên quanh em gồm 12 cuốn từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá về giáo dục tại Trung Quốc không chỉ đơn thuần kiến thức khoa học, cuối mỗi cuốn sách sẽ có một câu chuyện kể, mang ngôn từ gần gũi sinh động với hình ảnh trực quan, nội dung khoa học và cách dẫn dắt hài hước, giúp các em không chỉ có kiến thức mà còn nảy nở lòng trắc ẩn, tình yêu thương; học được ngôn ngữ khoa học và đời sống.

Combo STEM quanh em gồm 11 cuốn mang đến cho các bạn nhỏ từ 6 -10 tuổi những kiến thức bổ ích về các lĩnh vực cơ bản của STEM như Công nghệ, Địa chất học, Vật lý, Nghệ thuật,..

Combo Nhanh mắt bắt từ - dành cho học sinh từ 9 - 14 tuổi. Các em sẽ được thử sức với hơn 100 trò chơi và câu đố cực kỳ "xoắn não" như điền thang từ, giải mật mã, tìm nguyên âm, thử tài chơi chữ, tìm phép đảo chữ…

Combo Debate Pro Junior - Nhà tranh biện thông minh - bộ sách gồm 4 cuốn, mỗi cuốn cung cấp mười đề tài tranh biện kèm bài tập đa dạng giúp học sinh hiểu rõ các lập luận trong bài đọc và tự phát triển lập luận của riêng mình.

Với món quà đầu năm cho các lãnh đạo, doanh nghiệp đối tác kinh doanh thì combo HBR Onpoint, Những nhà tài phiệt kiến tạo nước Mỹ, Binh pháp doanh nghiệp, LEAN – Quản trị doanh nghiệp tinh gọn, Tư duy khác biệt cùng Malcolm Gladwell, Phong cách lãnh đạo – John C. Maxwell, Những quy tắc thành công,...là lựa chọn phù hợp.

Bộ sách HBR Onpoint bao gồm những chuyên đề chất lượng tập hợp 90 bài phân tích chuyên sâu đặc sắc nhất của tạp chí HBR về lĩnh vực Marketing - Truyền thông - Chiến lược - Lãnh đạo - Quản lý - Nhân sự…

Combo Những nhà tài phiệt kiến tạo nước Mỹ - gồm 2 cuốn sách: Titan - Gia tộc Rockefeller và The House of Morgan - Gia tộc Morgan - bộ sách nói về hai "đế chế" nắm nước Mỹ trong lòng bàn tay.

Combo Binh pháp doanh nghiệp - bộ sách gồm tuyển tập 4 cuốn sách sẽ cung cấp những công cụ mạnh mẽ cùng các tư duy chiến lược xây dựng lên mô hình kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp, trong đó có hai tác phẩm bán chạy nhất thế giới là Tạo lập mô hình kinh doanh và Thiết kế giải pháp giá trị.

Combo LEAN – Quản trị doanh nghiệp tinh gọn gồm 5 cuốn đến cho độc giả những cách thức gần gũi và đơn giản nhất để vận dụng phương pháp tinh gọn vào các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Combo Phong cách lãnh đạo – John C. Maxwell - bộ sách gồm 5 cuốn về lãnh đạo nổi bật nhất của John C. Maxwell - tác giả sách bán chạy số 1 theo bình chọn của New York Times với hơn 31 triệu bản được bán ra, được dịch trên 50 ngôn ngữ khác nhau.

Bộ sách Tư duy khác biệt cùng Malcolm Gladwell sẽ cung cấp cho độc giả những góc nhìn, tư duy khác biệt về đời sống xã hội, kinh doanh để từ đó rút ra được những kiến thức quan trọng cho công việc, cuộc sống của mình.

Combo Những quy tắc thành công gồm 7 cuốn là chìa khóa mở ra từng cánh cửa dẫn tới thành công trọn vẹn trong cuộc đời mỗi người.

Tình Lê