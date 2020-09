Kích hoạt các “nguyên tố sáng tạo” để thành công trong kinh doanh là cuốn sách súc tích, ngắn gọn, cung cấp tầm nhìn vững chắc về sức mạnh của sáng tạo, giúp khai phá tiềm năng sáng tạo một cách tối ưu nhất.

Kích hoạt các “nguyên tố sáng tạo” để thành công trong kinh doanh do tác giả Claire Bridges chắp bút. Là nhà sáng lập trung tâm tư vấn đào tạo sáng tạo của Anh Quốc - Now Go Create và có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, với cuốn sách này, Claire Bridges chủ yếu tập trung vào một loạt các ngành để chỉ ra sự sáng tạo trong thực tiễn dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các thương hiệu nổi tiếng.

"Kích hoạt các “nguyên tố sáng tạo” để thành công trong kinh doanh" là kết quả nghiên cứu của tác giả Claire Bridges.

Tác giả sử dụng thuật ngữ "sáng tạo" xuyên suốt cuốn sách, cung cấp 3 lĩnh vực lớn thuộc chủ đề này, bao gồm: Năng lực sáng tạo của cá nhân; Năng lực sáng tạo trong đội nhóm; Văn hóa sáng tạo trong tổ chức. Qua từng chương, người đọc sẽ dần khám phá ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó thoát khỏi vùng an toàn và xây dựng được chiến lược phát triển tiềm năng sáng tạo phù hợp.

Kích hoạt các “nguyên tố sáng tạo” để thành công trong kinh doanh được phân thành nhiều chương, mỗi chương sách bao gồm nhiều nguyên tố khác nhau xen kẽ với các câu hỏi luyện tập khả năng sáng tạo và thử nghiệm sáng tạo.

Thiết kế này khiến người đọc dễ dàng nghiên cứu, tùy thuộc vào tâm trạng, nhu cầu và sự chuyên tâm của bản thân. Mục đích là để kích thích sự tư duy và cung cấp nền tảng cho kế hoạch nâng cao khả năng sáng tạo của bản thân và doanh nghiệp.

Thiết kế sách thông minh, phù hợp nhu cầu người dùng.

Chia sẻ về tâm huyết của mình, tác giả Claire Bridges cho biết: “Tôi tin rằng sáng tạo liên quan đến cả nghệ thuật và khoa học, và bất kể bạn là ai, làm công việc gì, bạn thuộc ngành nghề nào sẽ luôn có cách sắp đặt các con chíp sáng tạo một cách có lợi cho bạn và thiết lập các điều kiện lý tưởng để tạo ra một cái gì đó thực sự độc đáo”.

Kích hoạt các “nguyên tố sáng tạo” để thành công trong kinh doanh giúp người đọc có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của yếu tố "sáng tạo" trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng. Cuốn sách khiến độc giả có thêm động lực sáng tạo, phát huy thế mạnh của bản thân một cách tối ưu nhất.

Thanh Nhàn