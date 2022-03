Đôi mắt trũng sâu kể về hành trình tìm con của một người mẹ đau khổ và tuyệt vọng, có lúc tưởng đến cùng cực, đối đầu với nghịch cảnh vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người.

Đôi mắt trũng sâu (The Eyes of Darkness) kể về hành trình tìm con của người mẹ khốn khổ Tina Evans, làm việc ở khâu sản xuất chương trình tại Las Vegas. Cô đã trải qua một năm chịu đựng nỗi đau tột cùng sau khi nhận được thông báo Danny, đứa con trai duy nhất của cô đã qua đời đột ngột trong chuyến thám hiểm cùng đoàn hướng đạo sinh.

Thế rồi một thông điệp bí ẩn đột ngột xuất hiện trên bảng đen trong căn phòng cũ của Danny: Chưa chết. Chặng đường đi tìm lời đáp đòi hỏi lòng dũng cảm và sức chịu đựng vượt xa những gì Tina có thể tưởng tượng.

Tình thương yêu luôn đủ lớn để đối đầu với nghịch cảnh, dù nghịch cảnh đó có thể vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Chỉ có tình mẫu tử mới giúp cô vượt qua từ những ánh đèn neon rực rỡ của cuộc sống về đêm ở Las Vegas, đến sa mạc cháy nắng và những ngọn núi băng giá ở High Sierra, để khám phá ra một sự thật khó tin, đáng sợ và nguy hiểm đến mức người ta phải chôn vùi bằng mọi giá, kể cả bằng mạng sống, liên quan đến một loại virus nhân tạo mang tên Wuhan-400.

Virus Wuhan-400 di trú đến cuống não và tiết ra một chất độc ăn mô não, gây ra sự mất kiểm soát các chức năng của cơ thể con người và có thời gian ủ bệnh chỉ bốn giờ sau khi tiếp xúc.

Xuất bản ở Việt Nam giữa tình hình đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Đôi mắt trũng sâu có thể gây liên tưởng đến Covid-19, nhưng mọi trùng hợp chỉ là tình cờ. Tên gọi Wuhan-400 vốn không phải là cái tên mà ban đầu Dean Koontz đặt cho loại virus nguy hiểm được nhắc đến trong câu chuyện này.

Đôi mắt trũng sâu ra mắt độc giả lần đầu tiên vào năm 1981 với tên Gorki-400, xuất phát từ phòng thí nghiệm thành phố Gorki, Nga. Sau đó khi sách được tái bản vào năm 1989, virus Gorki-400 có tên gọi mới là Wuhan-400.

Dean Ray Koontz từng được tạp chí Rolling Stone ca ngợi là "tiểu thuyết gia truyện ly kỳ nổi tiếng nhất nước Mỹ". Các tác phẩm của ông chủ yếu thuộc thể loại ly kỳ giật gân, pha trộn yếu tố kinh dị, fantasy, sci-fi, bí ẩn..., trong đó có 14 tác phẩm từng dẫn đầu danh sách Best Seller của New York Times. Đến nay, tiểu thuyết của Dean Koontz đã được dịch ra 38 ngôn ngữ và bán hơn 500 triệu bản in.

