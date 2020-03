MC Kỳ Duyên có tài, sắc nhưng vì lẽ nào đó mà 3 người đàn ông đến bên cô rồi rời đi.

Trong một chương trình, MC Kỳ Duyên từng nói cô không nhớ hết các mối tình, chỉ ước chừng "trên dưới 10". Trong số đó, chỉ có 3 người đàn ông gắn liền với các mốc tuổi đời cô, là 2 người chồng cũ và người bạn trai 10 năm đã chia tay.

"Hai lần đò", 1 tình không cưới của Kỳ Duyên

Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Li. Vợ luật sư, chồng bác sĩ, sinh hai cô công chúa, cuộc sống sung túc, hôn nhân tưởng chừng như mỹ mãn này lại kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi.

Quả ngọt của cuộc hôn nhân không êm đẹp đầu tiên là hai cô con gái bé nhỏ mà Kỳ Duyên thương yêu nhất đời.

MC chưa từng kể với công luận về hôn nhân với người chồng đầu tiên này, mọi chuyện được tiết lộ trong cuốn hồi ký của bà Đặng Tuyết Mai - mẹ quá cố của cô. Theo đó, bà Mai chứng kiến vợ chồng con gái xảy ra nhiều bất hòa trong cuộc sống bởi bác sĩ Nguyễn Quang Li.

“Mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con”, bà viết.

Kết quả từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của Kỳ Duyên và vị bác sĩ là hai công chúa nhỏ Yenli và Maili.

U40, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông thứ hai của đời mình là luật sư kém cô 1 tuổi, định cư tại Úc từ nhỏ. Cùng học luật và yêu thích nghệ thuật, Kỳ Duyên nói chuyện với chàng luật sư này rất hợp ý. Sau 3 năm nuôi nấng tình cảm, cả hai tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Philippines vào năm 2004. Hôn nhân ấy cũng chỉ duy trì 4 năm tan vỡ với lý do cả hai "xa nhau quá nhiều".

Bẵng đi một thời gian, năm 2009, Kỳ Duyên công khai tình mới là doanh nhân Duy Hân. So với hai người trước, Duy Hân trội hơn về ngoại hình và phong độ. 10 năm bên nhau, Kỳ Duyên và Duy Hân luôn xuất hiện bên nhau như hình với bóng mà khán giả luôn phải tán thưởng vì cả hai quá đẹp đôi.

Có lần, Kỳ Duyên trải lòng về cái sai trong hai cuộc hôn nhân đã qua của mình. Theo MC, nghịch lý của hôn nhân là "đàn ông muốn bung, đàn bà muốn siết". Chính Kỳ Duyên sợ mất người đàn ông mà siết chặt họ. Vì vậy, trong mối quan hệ với Duy Hân, cô không "siết" doanh nhân này nữa, để anh tự do, thoải mái.

"Phải chăng do số kiếp nhưng tôi thực sự không may mắn trong đường hôn nhân. Bạn ấy cũng từng qua một đời vợ nên chúng tôi thấy cách thích hợp nhất cho cả hai là không bó buộc nhau bằng kết hôn. Chúng tôi nói với nhau rằng: "Ngày nào mình còn bên nhau là do còn yêu nhau chứ không do bổn phận nào cả". Chúng tôi đến với nhau như một đôi bạn, mọi thứ thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là mối tình bền lâu nhất của tôi", Kỳ Duyên nói.

Tình tan, Kỳ Duyên liệu sẵn chuyện về già

Khi tình còn mặn nồng với Duy Hân, Kỳ Duyên từng lường trước rằng nếu một ngày anh ra đi, cô sẽ không oán trách mà trái lại, cô sẽ cảm ơn anh như những người từng đến với mình. "Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng... Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu, tôi là con số 0 tròn trĩnh. Người yêu đến với tôi 5 năm rồi ra đi, như vậy là tôi được cộng thêm 5 năm hạnh phúc…", MC gạo cội lấp lửng.

Gắn bó gần 10 năm, cuối 2018, tin đồn Kỳ Duyên và Duy Hân chia tay bỗng râm ran mạng xã hội. Dĩ nhiên, với tính cách của mình, MC không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận điều gì. Duy Hân lấp lửng "sẽ lên tiếng vào một giai đoạn thích hợp".

Kỳ Duyên và Duy Hân yêu không ồn ào, chia tay cũng thầm lặng.

Lần phản hồi duy nhất của Kỳ Duyên vào tháng 3 năm ngoái: "Mình là người trong cuộc, hơn ai hết hiểu có thể tình yêu nóng bỏng đôi lứa không còn nhưng còn tình nghĩa và tình thân mà đến mức ấy thì người kia làm gì hạnh phúc mình cũng hạnh phúc cho họ, ngay cả khi hạnh phúc của anh ấy không có mình trong đó. Cả hai còn và cần tình nghĩa với nhau".

Chính Kỳ Duyên thừa nhận cô đã cho Duy Hân tất cả sự tự do. Cô định nghĩa "bạn đời" là khi cô có thể vui, hạnh phúc khi người còn lại vui. “Không chia tay nhưng mà tự do trong tất thảy mọi việc, thậm chí anh ấy vẫn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn và tôi cũng vậy”, MC ngầm thừa nhận.

Nghi vấn càng được củng cố khi Trizzie Phương Trinh chúc Kỳ Duyên luôn có nhiều trai trẻ theo.

Lần gần nhất, giữa tháng 3 vừa qua, Kỳ Duyên nói mình đã độc thân, gián tiếp xác nhận chuyện chia tay Duy Hân.

Khi bị người xung quanh hỏi quá nhiều rằng "Khi về già ai lo?", Kỳ Duyên quay vlog phản hồi. MC đã tính xong kế hoạch dưỡng già của mình. Theo đó, tùy vào túi tiền, cô sẽ chọn một viện dưỡng lão cao cấp hoặc thuê nhân viên chăm sóc 24/24 tại nhà. Kỳ Duyên hài hước nói rằng cô nhất định sẽ thuê hai chàng gay trẻ đẹp, 6 múi và hóm hỉnh để chăm mình.

Có tài, có sắc, Kỳ Duyên vẫn lẻ bóng ở U60 như thể "Tài tình chi lắm cho trời đất ghen".

Sau thoáng rộn ràng, Kỳ Duyên điềm tĩnh nói như chiêm nghiệm đường tình của mình: "Tương lai không ai nói trước được. Bạn có trước nhưng có thể sẽ mất sau, hoặc trước đây bạn không có nhưng sau này sẽ có. Khi không có đàn ông, tôi sẽ không hụt hẫng.

Có một người đàn ông bên cạnh, chúng ta sẽ được rất nhiều thứ tuyệt vời như yêu thương, đỡ đần, đầm ấm... nhưng mỗi mối duyên đều có nợ.

Hiện tại, tôi đang quá thoải mái với đời sống độc thân. Tôi muốn nói với người đàn ông sẽ đến với mình rằng: anh phải có đủ đầy hạnh phúc riêng và việc chúng ta đến với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau là cái chúng ta dư thừa ra. Tôi không thể lo cho hạnh phúc của ai cả.

Tôi từng có bạn trai, có chồng nhưng tôi của hôm nay là một người độc thân. Tôi đang hạnh phúc vì tự lo tất cả mọi thứ cho mình.

Trước đây, tôi từng ước muốn có tất cả nhưng đời đưa đẩy nên bây giờ tôi mới độc thân chứ đâu ai muốn thế. Nhưng từ những đổ vỡ, tôi nghiệm ra có nhiều hơn một cách để hạnh phúc. Không phải lo cho chồng, tôi có nhiều thời gian hơn để làm những điều khác, như lo cho người khác và đóng góp cho xã hội. Chúng ta nên bỏ suy nghĩ rằng không có chồng là bất hạnh".

Nhìn lại đường tình của Kỳ Duyên, quả như cô nói, cô không may mắn trong tình yêu. Xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu chuyện, Kỳ Duyên trải qua hơn 10 mối tình, với 3 người đàn ông quan trọng đi qua đời mình. Song cô vẫn không giữ được họ.

Cẩm Lan