Hình ảnh Song Joong Ki xuất hiện cùng nữ diễn viên Jeong Yeo Bin, bạn diễn của anh trong bộ phim Vincenzo, sau gần hai năm ly hôn với Song Hye Kyo, đang thu hút sự quan tâm của fan.

Kể từ sau khi hợp tác trong bộ phim "ăn khách" năm 2021 - Vincenzo, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin liên tục bị fan phát hiện dấu hiệu hò hẹn. Cặp đôi trò chuyện, tương tác thân mật trong các sự kiện hay bày tỏ sự ủng hộ đối phương trong công việc trên các bài đăng cá nhân.

Mới đây, hình ảnh Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin do fan bắt gặp tại một buổi gặp gỡ được chia sẻ trên mạng, thu hút sự quan tâm. Hai nghệ sĩ ăn mặc giản dị, ngồi cạnh nhau và đội mũ đôi. Hình ảnh này khiến khán giả tò mò về mối quan hệ của hai người.

Hình ảnh Jeon Seo Bin và Song Joong Ki xuất hiện cùng nhau gây xôn xao mạng xã hội.

Jeon Yeo Bin là cô gái xuất hiện gây chú ý bên Song Joong Ki kể từ khi nam diễn viên tuyên bố kết thúc cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Song Hye Kyo vào năm 2019.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin từng kết hợp ăn ý trên màn ảnh nhỏ. Cũng vì phản ứng hóa học tốt, họ dính phải tin đồn "phim giả tình thật" sau bộ phim Vincenzo. Bản thân Joong Ki từng thừa nhận anh và Jeon Yeo Bin thực sự rất tâm đầu ý hợp. Nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho người đồng nghiệp khác phái.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh hồi tháng 11 vừa rồi, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin cùng lên nhận giải thưởng. Họ liên tục trao nhau ánh mắt ngọt ngào, nắm tay và chăm sóc thân thiết. Trước đó, tại LHP Busan 2021, Song Joong Ki cũng dành cho bạn gái tin đồn nhiều cử chỉ thân mật và sự quan tâm đặc biệt.

Trước sự nghi ngờ của fan và tò mò của truyền thông, Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin đều không lên tiếng.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin hợp tác ăn ý trong Vincenzo.

Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin khá đẹp đôi.

Hai nghệ sĩ tương tác thân thiết tại lễ trao giải Rồng Xanh 2021, tháng 11/2021.

Jeon Yeo Bin, bạn gái màn ảnh của Song Joong Ki, sinh năm 1989 từng theo học ngành Giải trí Phát thanh tại Đại học Nữ sinh Dongduk, Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015.

Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như The treacherous, After my death, Save me. Nhưng phải tới năm 2021, cô mới gây chú ý khi trở thành người tình màn ảnh của Song Joong Ki trong Vincenzo.

Nữ diễn viên 32 tuổi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ và duy trì lối sống kín tiếng. Jeon Yeo Bin chưa từng công khai chuyện hò hẹn với công chúng và hiện tại được xem độc thân.

Jeon Yeo Bin, sinh năm 1989, vẫn là một gương mặt chưa quá nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Jeon Yeo Bin gây chú ý sau dự án Vincenzo cùng Song Joong Ki.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp khá cuốn hút.

Song Joong Ki cũng duy trì cuộc sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp sau khi chia tay Song Hye Kyo. Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao sáng giá của màn ảnh xứ Hàn.

Theo tổng kết của truyền thông Hàn Quốc, năm 2021, Song Joong Ki lọt top nghệ sĩ có cát sê cao nhất Hàn Quốc, chỉ xếp sau Kim Soo Hyun.

Theo nguồn tin thân cận, cát sê của Song Joong Ki cho một tập phim Vincenzo là 170.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng). Bộ phim có tổng cộng 20 tập nên mỹ nam 36 tuổi "bỏ túi" khoảng 3,4 triệu USD (hơn 76 tỷ đồng) từ việc góp mặt trong dự án này.

