Sau 3 cuộc casting trực tiếp tại Hà Nội, TP.HCM và Huế, Ban tổ chức Miss baby Việt Nam 2020 đã lựa chọn ra 30 thí sinh đại diện cho 20 tỉnh, thành phố vào vòng chung kết.

Sau 2 mùa tổ chức thành công, Miss baby Việt Nam 2020 đã trở lại và thu hút hơn 300 em nhỏ trên cả nước đăng ký tham gia. Sau 3 cuộc casting, BTC đã lựa chọn ra 30 thí sinh đại diện cho 20 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Đương kim Miss baby Việt Nam 2019 Dương Phan Hải Nguyên đến từ Lâm Đồng

Với tiêu chí chọn lựa những bé gái trong độ tuổi từ 4-8 có vẻ đẹp trong sang, hồn nhiên, lễ phép và tài năng, 30 thí sinh sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Huế từ ngày 13-15/08/2020.

Thí sinh Huỳnh Lý Linh Đan đến từ Khánh Hòa giới thiệu về tháp bà Ponagar

Mỗi thí sinh sẽ thực hiện 1 clip quảng bá du lịch tại tỉnh, thành phố nơi mình sinh ra. BTC mong muốn mỗi thí sinh sẽ như một đại sứ du lịch nhí giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa tryền thống, những cảnh đẹp thiên nhiên và con người mỗi địa phương. Cuộc thi sẽ tạo thành 1 chiến dịch quảng bá du lịch rộng lớn dưới góc nhìn của trẻ thơ.

Tại Huế, các thí sinh sẽ được tham quan và tìm hiểu lịch sử văn hóa Đại Nội, Trường Quốc Học Huế, Lăng Khải Định, nghe các nghệ nhân hát ca Huế, thăm và tặng quà trẻ em tại trung tâm bảo trợ xã hội Chùa Đức Sơn - nơi đang nuôi dưỡng gần 150 trẻ em kém may mắn.

Phần thi thể thao tại bãi biển Thuận An và phần thi năng khiếu sẽ là 2 phần thi tính điểm trước khi các thí sinh tham gia vào đêm chung kết.

Ban giám khảo của đêm chung kết gồm : Quán quân cuộc thi Việt Nam Idol 2014 Nhật Thủy, diễn viên điện ảnh Bình An và 3 giám khảo khách mời là hoa hậu, nghệ sỹ dân gian…

Đêm chung kết rực rỡ sắc màu với những phần thi trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và trang phục dạ hội. Chương trình nghệ thuật còn có sự tham gia của ca sỹ Đức Phúc, ca sỹ nhí Candy Ngọc Hà, Lê Ngọc Phúc Nhã.

Miss baby Việt Nam 2020 được tổ chức bới Kids Model Viet Nam và được sở văn hóa thể thao Thừa Thiên Huế cấp phép tổ chức. Top 3 thí sinh chiến thắng sẽ được tới thăm quan và ghi hình quảng bá du lịch tại đất nước Hàn Quốc.

Đêm chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra vào 20h00 ngày 15/08/2020 tại nhà hát trung tâm thành phố Huế và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Huế.

Tố Uyên