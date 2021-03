Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 đã diễn ra được 1 tuần với nhiều phần thi hấp dẫn tại khu cách ly, tuy nhiên đại diện Việt Nam - Á hậu Ngọc Thảo bất ngờ bị mất tài khoản Instagram khiến khán giả lo lắng.

Trưa 7/3, tài khoản Instagram của á hậu Ngọc Thảo vốn có lượt tương tác cao bất ngờ không thể truy cập. Tất cả hình ảnh và thông tin đều bị mất khiến khán giả hâm mộ lo lắng.

Việc mất tài khoản Instagram sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động cập nhật của Ngọc Thảo do trong quá trình cách ly các thí sinh phải dùng mạng xã hội này đăng tải nội dung liên quan đến cuộc thi.

Á hậu Ngọc Thảo bất ngờ bị mất tài khoản instgram.

Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi đã xác nhận tài khoản của Ngọc Thảo bị hack trên trang cá nhân. Ông cũng bày tỏ sự nuối tiếc dành cho đại diện Việt Nam.

Việc bị hack tài khoản cá nhân không phải chuyện hiếm với các sân chơi sắc đẹp quốc tế khi người hâm mộ tại các quốc gia ngoài việc ủng hộ hết mình cho những đại diện nước nhà, vẫn có những bộ phận khác dùng các cách khác nhau để làm ảnh hưởng đến thí sinh các nước khác trong cuộc đua tiến tới vương miện.

Ngọc Thảo xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau.

Á hậu Ngọc Thảo đã có mặt 1 tuần tại Thái Lan và bước đầu có những phần thể hiện ấn tượng tại cuộc thi. Ngay ngày đầu đặt chân đến Thái Lan, cô đã ghi dấu ấn với trang phục mang hơi hướng văn hóa của nước chủ nhà.

Tận dụng thời gian cách ly trong 14 ngày để phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, Ngọc Thảo rèn luyện ngoại ngữ, kiên trì giữ vóc dáng và thường xuyên cập nhật hình ảnh mới với nhiều phong cách khác nhau.

Việt Nam không may mắn ở phần thi bình chọn đầu tiên.

Hoạt động bên lề đầu tiên của là bình chọn top 5 hoa hậu được dùng bữa tối với Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Dù rất cố gắng nhưng người hâm mộ Việt vẫn chưa thể giúp Ngọc Thảo lọt vào top 5 hoạt động bình chọn này.

Á hậu Ngọc Thảo phong phần giới thiệu bản thân.

Ở phần thi chính thức đầu tiên, các thí sinh sẽ tự quay video giới thiệu bản thân trong 1 phút, 10 hoa hậu có video được bình chọn nhiều nhất qua YouTube cùng với 5 hoa hậu khác được bốc thăm ngẫu nhiên sẽ vào top 15 thí sinh chụp hình trang phục truyền thống Thái Lan.

Đại diện Việt Nam trình bày tự tin dù nói tiếng Anh không quá xuất sắc, mắc nhiều lỗi phát âm. Ngày 5/3, Ngọc Thảo may mắn đã lọt vào top 10 video được bình chọn nhiều nhất theo kết quả được công bố.

Ngọc Thảo trải nghiệm ẩm thực Thái Lan.

Năm nay, cuộc thi có phần thi mới mang tên: “How to eat Thai food in two minutes - Làm thế nào để ăn ẩm thực Thái Lan trong hai phút”. Mỗi hoa hậu sẽ được phục vụ hai món đặc sản của Thái Lan, sau đó dùng điện thoại quay video ăn 1 trong 2 món trong 2 phút. Top 10 thí sinh có video được yêu thích nhất cùng với 10 thí sinh cho ban tổ chức chọn lựa sẽ vào top 20 phần thi này.

Á hậu Ngọc Thảo có phần dự thi được đánh giá cao bởi phong cách điềm tĩnh, từ tốn khi ăn. Video của cô đang tạm xếp thứ 6 trên hệ thống bình chọn.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 tổ chức tại Thái Lan. Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 27/3 tại Show DC Hall với các điều kiện giãn cách y tế nghiêm ngặt để phòng ngừa Covid-19.

Phần thi giới thiệu bản thân của Á hậu Ngọc Thảo:

browser not support iframe.

Ngọc Thảo trải nghiệm món ăn Thái Lan:

browser not support iframe.

Hậu Lê