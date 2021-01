Báo cáo pháp lý y tế của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho thấy cái chết của Á hậu Christine Angelica Dacera là do nguyên nhân tự nhiên; yếu tố hiếp dâm, giết người bị loại bỏ.

Ngày 27/1, cảnh sát Makati đệ trình một báo cáo pháp y lên Văn phòng công tố thành phố Makati, trong đó có chứa thông tin rằng tiếp viên hàng không Christine Dacera chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Báo cáo nói rằng theo kết quả khám nghiệm thì cái chết của Christine Dacera là do “vỡ phình động mạch chủ”. PNP cũng giải thích rằng chứng phình động mạch là phổ biến đối với người cao tuổi nhưng nó cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi do ‘các yếu tố khác’, và nhận xét rằng trường hợp của Dacera có thể là do tăng huyết áp dẫn đến phình động mạch.

Báo cáo của Phòng thí nghiệm tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) ngày 11/1 chỉ ra rằng Á hậu 23 tuổi Dacera bị “vỡ phình động mạch chủ”, là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái chết của cô.

“Thời điểm có vết rách trong động mạch chủ, hiện tượng mất máu sẽ xảy ra và bệnh nhân sẽ cảm thấy các triệu chứng khác nhau như suy nhược, buồn nôn, điều đó có thể giải thích tại sao cô ấy cảm thấy kỳ lạ và nôn nao khác với những lần uống rượu trước đó”, báo cáo cáo của PNP viết. Nó cũng cho biết thêm việc mất nhiều máu do động mạch chủ bị đứt giết chết á hậu Philippines trong vài giờ.

Có những suy đoán rằng đồ uống của Dacera bị bỏ thuốc và nó có thể gây ra chứng phình động mạch nhưng báo cáo nói rằng chứng giãn nở động mạch chủ là một tình trạng mãn tính và có thể xuất hiện rất lâu trước khi cô qua đời. Nếu nữ tiếp viên không qua đời trong buổi tối giao thừa định mệnh đó thì cô ấy vẫn sẽ chết trong bất kỳ tình huống nào có hoạt động làm tăng huyết áp. Báo cáo cũng lưu ý rằng trái tim của Dacera nặng 500 gm - cao hơn 200 gm so với trái tim của một người lớn bình thường và đây là bằng chứng cho chứng tăng huyết áp chưa được phát hiện và chẩn đoán của Dacera.

Á hậu Philippines Christine Angelica Dacera và bí ẩn xoay quanh cái chết của cô vẫn chưa được giải đáp.

Trong một cuộc phỏng vấn tại tòa thị chính Makati, luật sư Mike Santiago - luật sư của 5 bị cáo trong vụ án Dacera, cho biết họ sẽ để công tố viên quyết định về những bằng chứng mà cảnh sát đưa ra.

“Các tài liệu sẽ đưa sự thật ra ánh sáng nên chúng tôi chưa đưa ra kết luận về việc này. Chúng tôi sẽ không vượt quá quyền của công tố viên trong trường hợp này”, ông nói với các phóng viên.

Luật sư đại diện gia đình Dacera, Atty. Jose Ledda III, cho biết gia đình Dacera không đồng ý với phát hiện của cảnh sát viên pháp lý y tế, Trung tá Joseph Palmero, về báo cáo pháp y diễn ra vào ngày 11/1.

"Báo cáo pháp lý y tế của tiến sĩ Palmero không phải là một cuộc kiểm tra pháp lý y tế, vì thi thể của Christine được chôn vào ngày 10/1. Vì vậy, không thể có chuyện anh ấy khám nghiệm thi thể vào ngày 11/1 được”, Reyes nói với ABS-CBN News.

Ông nói thêm rằng gia đình Dacera tin rằng nữ tiếp viên bị ép sử dụng ma túy và cưỡng hiếp, điều đó góp phần tạo nên cái chết của cô. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao những vết bầm tím và thương tích không bao giờ được đưa vào khám nghiệm. Họ tin rằng cơ quan điều tra đang có ý định che đậy nguyên nhân cái chết của Christine.

Theo Reyes, gia đình Dacera cho rằng vụ việc vẫn chưa được giải quyết và họ vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi lần thứ hai mà gia đình yêu cầu từ Cục Điều tra Quốc gia (NBI) và lời khai của các bị cáo phòng 2207.

Một số hình ảnh từ camera an ninh khách sạn nơi Christine Dacera qua đời và đoạn phim này được cho là 'bị cắt ghép'.

Cho đến nay, cảnh sát có nộp một số bằng chứng mới lên Văn phòng Công tố thành phố Makati. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nộp báo cáo về chất độc và bản sao đầy đủ của đoạn phim ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của Dacera trong đêm giao thừa.

Gia đình của bị cáo và những người khiếu nại yêu cầu một bản sao của đoạn phim được camera an ninh ghi lại ở khách sạn City Garden Grand, nơi Dacera và bạn bè tổ chức buổi tiệc năm mới, và sau đó nữ tiếp viên xấu số đã qua đời sau cuộc vui chơi.

“PNP được yêu cầu gửi cảnh quay thô và chưa chỉnh sửa vì những gì họ gửi là clip đã có sự can thiệp”, luật sư Raymond Martelino, một trong những cố vấn pháp lý của các bị cáo, nói với các phóng viên tại Tòa thị chính Makati, nơi diễn ra cuộc điều tra sơ bộ về cái chết của Dacera.

Martelino là luật sư của bị đơn Rey Ingles, người cũng tham dự bữa tiệc mừng năm mới nơi Dacera qua đời. Ingles vẫn chưa xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Trong khi đó, luật sư Brick Reyes, một phát ngôn viên khác của gia đình Dacera, đặt câu hỏi tại sao cảnh sát không thể cung cấp toàn bộ cảnh quay và tất cả họ nhận được là những video ngắn và không đầy đủ.

Chánh văn phòng cảnh sát Khu vực Thủ đô Quốc gia (NCRPO) - Vicente Danao Jr., hy vọng rằng các bằng chứng bổ sung sẽ thúc đẩy vụ án của tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng vụ án sẽ bị bác bỏ nếu công tố viên thành phố vẫn thấy chưa đủ bằng chứng.

Thượng nghị sĩ Ronald “Bato” Dela Rosa.

Trong lúc đó, Thượng nghị sĩ Ronald “Bato” Dela Rosa chỉ trích lời bào chữa của PNP về lý do tại sao lại ướp xác nữ tiếp viên hàng không Christine Dacera trước khi khám nghiệm tử thi.

Ông hy vọng điều này sẽ không bao giờ lặp lại và cho rằng đây chính là một lời cảnh tỉnh cho các cơ quan điều tra. Ông đặt câu hỏi về chuyên môn của cơ quan khám nghiệm khi việc ướp xác rõ ràng là đang xâm phạm hiện trường vụ án.

‘Phải khám nghiệm tử thi trước khi ướp xác, đây là điều rất cơ bản. Những người có liên quan đến sai sót nên bị khởi tố vì đó thực sự là một điều xấu hổ’, Thượng nghị sĩ nói thêm. Dela Rosa tiếp tục bày tỏ sự thất vọng của mình khi nói rằng các chuyên gia pháp y của PNP được “đào tạo chuyên sâu” ở nước ngoài và thiết bị của họ được tài trợ từ các quốc gia khác.

Tuy nhiên, Giám đốc Cục Điều tra và Quản lý Thám tử - Marni Marcos lên tiếng giải thích về thủ tục ướp xác, rằng đó là những quy định mới được hình thành do đại dịch Covid-19, và Dacera ở một khách sạn cách ly trước khi qua đời. Câu trả lời này không làm hài lòng Dela Rosa vì ông cho rằng quy trình cơ bản không được thực hiện đúng và họ chỉ dùng các nguyên tắc mới để biện minh.

Các bị cáo sẽ nộp bản kháng cáo của mình trong phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 3/2 tại tòa thị chính Makati.

Linh Nguyễn

Theo Inquirer, ABS-CBN News