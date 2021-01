Sáng 8/1, dàn hoa hậu như Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân, Tiểu Vy đều có mặt chúc phúc và đồng hành đưa Thúy An về nhà chồng.

Thông tin Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Thúy An lên xe hoa cùng chồng tiến sĩ hơn 10 tuổi mới đây khiến nhiều người bất ngờ. Bạn bè, người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng tới Thúy An.

Sáng 8/1, Thúy An đã chính thức về chung một nhà với chồng tiến sĩ. Lễ cưới được tổ chức trong không gian đầm ấm tại quê nhà Kiên Giang của cô dâu. Được biết sau đó, Thúy An và ông xã sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM.

Tại lễ cưới, hai bên gia đình đã trao tặng những món quà có giá trị gửi đến cô dâu Thúy An cùng chú rể. Quản lý truyền thông của Thúy An chia sẻ với VietNamNet, Á hậu Việt Nam 2018 được tặng gần 13 cây vàng, bao gồm vòng tay, hoa tai và kiềng vàng từ người thân và họ hàng dành tặng cho ngày vui.

Có mặt trong ngày vui của người chị em thân thiết Thúy An là Hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy và Á hậu Bùi Phương Nga. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đăng tải hình ảnh chụp chung thân thiết trong ngày vui của Thúy An và gửi lời chúc mừng tới người bạn của mình: "Ôi Thúy An đã có chồng".

Thúy An từng chia sẻ, cô vui mừng khi câu chuyện tình yêu 3 năm của mình có một kết thúc có hậu. Hôn phu của Á hậu Thúy An hơn cô 10 tuổi, là Tiến sĩ tại Anh và hiện đang điều hành công ty của gia đình tại Việt Nam. Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm trước khi Thúy An trở thành Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước đó, cả hai đã thực hiện bộ ảnh cưới nhẹ nhàng nhưng không kém phần độc đáo, tình cảm.

Thúy An đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng. Trong suốt nhiệm kỳ, Thúy An đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh đẹp, lan tỏa lòng nhân ái.

Hà Lan