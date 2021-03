Adele và chồng cũ Simon Konecki chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia khối tài sản khổng lồ sau gần 2 năm rạn nứt.

Ngày 4/3, theo Dailymail, Adele và chồng cũ hoàn tất các thủ tục ly hôn. Trong quá trình giải quyết, cặp vợ chồng giàu có đã buộc phải nhờ tới các hòa giải viên để phân chia khối tải sản ước tính 190 triệu USD (khoảng hơn 4000 tỷ).

Theo Us Weekly, nữ ca sĩ và chồng đệ trình bản thỏa thuận ly hôn tháng trước. Trong đó ghi rõ, cặp đôi quyết định xác định quyền sở hữu tài sản chung và các khoản nợ thông qua hòa giải. Tháng 3/2020, cả hai ký thỏa thuận bảo mật liên quan tới sự việc gửi tòa án Los Angeles và được chấp thuận.

Adele và chồng cũ.

Theo The Sun, chủ nhân hit Rolling in the deep và Simon Konecki vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau chia tay. Hai người giải quyết các thủ tục trên tinh thần hợp tác. Họ cố gắng dàn xếp ổn thỏa và không dùng đến phiên tòa công khai, hay tranh cãi gay gắt. Điều này giúp ích cho việc nuôi dạy con chung sau này.

Hai người có một bé trai 8 tuổi, tên Angelo. Adele và Simon Konecki thống nhất cùng chia sẻ việc chăm sóc con sau ly hôn. Cô cùng dành nhiều thời gian ở Los Angeles, gần nhà chồng cũ để con trai ở gần cả bố và mẹ.

Adele từng gây bất ngờ khi giảm 45 kg sau ly hôn.

Adele và Simon Konecki công khai mối quan hệ đầu năm 2012, họ bí mật kết hôn sau khi có con. Simon Konecki là một doanh nhân, giám đốc tập đoàn, thương hiệu nước đóng chai thân thiện với môi trường ở Anh. Anh cũng điều hành một tổ chức từ thiện với mục tiêu cung cấp nước sạch cho các nước kém phát triển.

Hôn nhân của cặp đôi kéo dài 7 năm. Tháng 4/2019, cả hai tuyên bố đường ai nấy đi. Sau đó 5 tháng, họ đệ đơn ly hôn.

Adele là ca sĩ Âu Mỹ nổi tiếng với nhiều bản hit và giải thưởng âm nhạc toàn cầu. Sự nghiệp thành công tỷ lệ thuận với nguồn thu nhập, chồng cô cũng là doanh nhân thành đạt với khối gia tài giá trị.

Adele từng khiến khán giả sửng sốt khi chia sẻ quá trình giảm cân ngoạn mục. Cô giảm 45 kg, thân hình trở nên cân đối khiến công chúng ngỡ ngàng. Trước đó, cô sở hữu ngoại hình có phần hơi "quá khổ". Nhiều người hâm mộ vui mừng trước khi nữ nghệ sĩ thay đổi tích cực, lấy lại tinh thần lạc quan sau hôn nhân đổ vỡ.

