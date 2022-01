Chỉ ít giờ trước khi tổ chức lễ cưới, những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của cặp đôi Park Shin Hye và Choi Tae Joon được công bố với người hâm mộ.

Hôm nay 22/1, lễ cưới của cặp đôi Park Shin Hye và Choi Tae Joon sẽ diễn ra với sự mong đợi của rất nhiều người. Chỉ vài giờ trước giây phút trọng đại, cặp đôi đã tung ảnh cưới ngọt ngào khiến người hâm mộ tan chảy.

Trong ảnh, nữ diễn viên "Người thừa kế" nở nụ cười hạnh phúc rạng ngời bên chồng sắp cưới.

Khuôn mặt Park Shin Hye vẫn vô cùng thon gọn dù cô đang mang thai.

Bộ ảnh cưới dù đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, tôn lên vẻ đẹp hiền lành của nữ diễn viên Park Shin Hye.

Chú rể Choi Tae Joon diện vest bảnh bao trông vô cùng điển trai.

Cả hai sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà thờ ở Gangdong-gu, Seoul. Hôn lễ được tổ chức riêng tư.

Không gian tổ chức hôn lễ đầy hoa tươi của cặp đôi. Cả hai có thời gian yêu 4 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Đây là một đám cưới sao Hàn được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon quen biết sau khi Shin Hye là khách mời ở The King of Dramas - bộ phim Choi Tae Joon đóng phụ. Hai người công khai hẹn hò năm 2018.

Park Shin Hye là nữ diễn viên, ca sĩ được biết đến khi đóng vai chính trong các phim Tree of Heaven, Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio... Cô là một trong những nữ diễn viên gặt hái được nhiều thành công nhất trong độ tuổi của mình.

Năm 2015, Park Shin Hye xếp thứ 33 trong danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc theo bảng xếp hạnh của Tạp chí Forbes. Choi Tae Joon là diễn viên từ khi còn nhỏ. Anh từng đóng phim: Piano, Mother’s Garden, All About My Mom, Đối tác không ngờ...

Hà Lan