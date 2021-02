Sau 2 tháng kể từ lễ cưới với Quý Bình, doanh nhân Ngọc Tiền cho biết chị vượt qua nhiều áp lực, điều tiếng dư luận để thích nghi với vai trò người phụ nữ của gia đình.

Tôi không áp lực, ngột ngạt khi làm vợ Quý Bình!

- Khi dịch bệnh bùng phát trở lại và nguy cơ giãn cách xã hội, công việc kinh doanh chị thời gian qua bị ảnh hưởng ra sao?

Công ty của tôi chỉ là một đơn vị nhỏ giữa hàng nghìn doanh nghiệp khác. Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, chúng tôi rơi vào khủng hoảng. Thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua là về mặt tâm lý. Tôi bị stress khi mọi kế hoạch mình ấp ủ suốt thời gian dài không thể thực hiện được.

Tôi hiện cố gắng duy trì mọi công việc dưới hình thức online, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng. Chỉ mong khi giãn cách xã hội kết thúc, công ty có thể sớm ổn định và bắt đầu với các kế hoạch năm mới.

Doanh nhân Ngọc Tiền giữ tâm thế tích cực điều hành công ty khi dịch bệnh bùng phát trở lại.

- Nhiều doanh nghiệp đóng cửa, phá sản vì dịch bệnh, đâu là điểm tựa để chị vượt qua khó khăn?

Bất động sản vẫn còn may mắn hơn các ngành nghề khác vì chúng tôi vốn đã quen với việc bị “đóng băng”. Chuyện này xảy ra thường xuyên như một chu kỳ. Trong khi đó, các ngành nghề khác như may mặc, ăn uống, du lịch,… phải chịu thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều. Thay vì than trách, tôi cứ cố gắng làm tốt nhất có thể trong điều kiện cho phép.

Niềm tin còn lại mà tôi có là gia đình. Với tư cách của một người đứng đầu, tôi không thể tỏ ra suy sụp trước gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn của mình là tập thể nhân viên. Thay vì tiêu cực, buồn bã, tôi xem đây là thời gian mình sống chậm và được gần gũi người thân.

- Diễn viên Quý Bình - ông xã của chị hỗ trợ vợ ra sao trong công việc và cuộc sống - nhất là khi chị nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả kể từ sau lễ cưới?

Mọi người biết đến tôi nhiều hơn từ sau khi kết hôn với anh Bình. Người ngưỡng mộ, chúc phúc nhưng cũng rất có một số tỏ ra bức xúc và lo lắng cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Có lẽ mọi người quá yêu thương anh Bình, sợ anh ấy sẽ chịu cực khổ, điều tiếng nên đã dành cho tôi những lời tiêu cực thì phải. (cười)

- Chị xây dựng hình ảnh người vợ diễn viên Quý Bình ra sao?

Đến bây giờ, vẫn có nhiều người tích cực quan tâm và theo dõi vợ chồng tôi. Thực lòng, tôi cảm thấy vui, xem đó là động lực để sống tốt hơn mỗi ngày. Nhờ có mọi người yêu mến và quan tâm anh Bình, tôi mới được chú ý lây.

Tôi không thấy ngột ngạt hay áp lực vì phân định rất rõ giữa đời sống cá nhân và công việc. Tôi càng không bao giờ để những thông tin trên mạng xã hội làm ảnh hưởng công việc của mình. Về phần mình, tôi cũng tự ý thức hơn về cuộc sống hôn nhân. Bây giờ, tôi làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng và phải có ý chí phấn đấu hơn ngày trước.

Tôi của trước đây, dù có thất bại hay sao cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vì với những người thương mến tôi và anh Bình. Trên hết, họ đều mong chúng tôi được hạnh phúc.

Tôi để anh Bình quyết định hết mọi việc trong nhà!

- Quý Bình là người nghệ sĩ vốn dĩ đã quen với áp lực công chúng, còn chị thì không. Điều gì khiến chị từ cảm giác sợ hãi, lo lắng ban đầu chuyển sang chấp nhận và thoải mái như hiện tại?

Anh Bình quả thật rất tâm lý và tinh tế để tôi không bị sốc khi đối mặt với dư luận. 3 năm bên nhau, anh bằng cách này hay cách khác luôn động viên tinh thần vợ. Anh lựa chọn “giấu kín” tình yêu của chúng tôi với truyền thông, công chúng vì sợ bị làm phiền. Thế nhưng anh ấy vẫn dẫn tôi tham dự các buổi tiệc gia đình, giới thiệu với mọi người. Anh giúp tôi vững tâm rằng đây không phải là mối quan hệ giấu diếm mà là sự tôn trọng lẫn nhau và được phát triển, vun vén từng ngày.

Cho đến khi chuẩn bị kết hôn, anh ấy vẫn luôn trò chuyện và chuẩn bị tâm lý cho tôi trong việc tiếp nhận những luồng ý kiến tiêu cực. Nhờ vậy tôi thích nghi tốt và không cảm thấy áp lực. Những điều ấy khiến tôi thực sự hạnh phúc.

- Một nữ doanh nhân mạnh mẽ, quyết liệt trên thương trường như chị dễ khiến mọi người nhìn vào đều mặc định cũng là người làm chủ gia đình. Liệu điều này có đúng?

Chúng tôi xây dựng nền tảng gia đình dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Trong công việc hay cuộc sống, tôi và anh Bình luôn thống nhất dành cho nhau sự góp ý, chia sẻ hay kể cả tranh luận nhưng tất cả chỉ phục vụ cho một kết quả tốt đẹp nhất.

Thực chất tôi chỉ làm tốt công việc kinh doanh thôi. Tôi có thể tự tin trong lĩnh vực của mình nhưng khi đứng giữa một đám đông xa lạ lại rất rụt rè, lo sợ. Đó cũng là lý do tôi ít khi xuất hiện cùng anh Bình dù nhận được rất nhiều lời mời. Tôi nghĩ mình thuộc tuýp phụ nữ mềm mỏng, yếu đuối, luôn cần sự chở che từ bạn đời của mình.

Anh Bình cũng là một người đàn ông có cá tính và hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Khi lựa chọn kết hôn, tôi luôn hiểu rõ tính cách cũng như quan điểm sống của chồng mình. Tôi không có quyền ép buộc anh phải làm điều này điều nọ theo ý mình. Như thế sẽ rất khó xử và gây không khí ngột ngạt cho cả hai. Cuộc hôn nhân của chúng tôi dựa trên sự cân bằng từ cả 2 phía vợ và chồng.

Bà xã doanh nhân sẵn sàng đứng sau hỗ trợ công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh của Quý Bình.

- Quý Bình trong hôn lễ với chị đã hứa trước mặt mọi người rằng anh bớt khó tính, khắt khe. Gần 2 tháng trôi qua chị thấy anh ấy có nhiều thay đổi?

Anh ấy vẫn mắng tôi hoài đấy chứ! Nhưng tôi đã quen với việc này rồi. Thậm chí, tôi còn cảm thấy thú vị mỗi khi nhận những lời trách từ anh ấy. Ngoài xã hội, tôi có thể là sếp, “thét ra lửa” với nhiều người còn về nhà tôi phải hiểu rõ vai trò và bổn phận của mình. Tôi luôn để anh Bình quyết định hết mọi việc trong nhà.

Mỗi người cũng có cách yêu và thể hiện khác nhau. Khi anh bận rộn cả ngày với các dự án phim ảnh, tôi không bao giờ nhắn tin cho anh, trừ những trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng hạn chế hỏi những câu như: anh đang ở đâu?, anh đang làm gì?,… Vì ban đầu, đó là sự quan tâm nhưng khi hỏi quá nhiều, điều đó sẽ khiến anh cảm thấy áp lực.

Thay vào đó, chúng tôi dành cho nhau những lời hỏi thăm và quan tâm nhau một cách thực tế hơn. Mỗi khi có thời gian rảnh, ông xã sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện và tôi cũng như vậy. Khi kết thúc công việc, tôi sẽ liên lạc ngay với anh ấy. Chính sự tôn trọng và thấu hiểu giữa cả hai khiến chúng tôi vững tin vào cuộc hôn nhân này.

- Tình cảm giữa chị và gia đình chồng rất thân thiết. Chị xây dựng mối quan hệ ấy ra sao?

Từ những ngày đầu về nhà anh, tôi đã cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho nhau. Sự thân thiện của mọi người cũng giúp tôi dễ dàng hòa nhập và nảy sinh sự gắn bó, yêu thương một cách nhanh chóng.

Gia đình anh ấy khen tôi là người không kiểu cách, khiến họ cảm thấy yên tâm về mối quan hệ của chúng tôi. Cha mẹ và anh chị em bên chồng cũng yêu thương và cảm thông cho tôi. Khi tôi nấu ăn, mọi người đều xắn tay vào phụ giúp hay có gì tôi không biết, họ cũng sẵn sàng làm thay. Vì vậy, những dịp về nhà anh chơi, tôi đều rất vui và thoải mái.

Clip doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ cuộc sống hôn nhân với Quý Bình

Tuấn Chiêu