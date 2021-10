Bạn học cùng trường Kim Seon-ho lên tiếng chia sẻ chuyện thời đi học, qua đó hé lộ tính cách thật của nam diễn viên.

Một người ẩn danh, tự nhận là cựu sinh viên Học viện Nghệ thuật Seoul – ngôi trường danh tiếng nơi Kim Seon-ho tốt nghiệp cho biết: "Tôi đã đọc một bài báo có tiêu đề 'Ý kiến từ bạn cùng trường của Kim Seon Ho' và quyết định kể cho mọi người nghe những gì tôi đã trải qua".

Người này nói đây là bài đăng đầu tiên, tự giới thiệu mình đã học năm thứ hai và năm thứ ba đại học với Kim Seon-ho. Họ cùng nhau tham gia một số lớp học, và cùng thực hiện một số vở kịch.

Bạn học cùng trường Kim Seon-ho chia sẻ chuyện thời đi học, hé lộ tính cách thật của nam diễn viên.

Người bạn này nói: “Có một bài đăng nói rằng khi hoạt động tại Khoa Giải trí Phát thanh tại Học viện Nghệ thuật Seoul, Kim Seon Ho thích uống rượu, đi chơi câu lạc bộ, chơi đùa với các cô gái và đến bây giờ vẫn vậy. Ít nhất thì Kim Seon Ho mà tôi quen biết thời đại học không giống nội dung bài viết”. Người này khẳng định nam diễn viên là người khuấy động không khí giúp mọi người vui vẻ, được nhiều người quan tâm, quý mến.

Kim Seon Ho được nhiều người quan tâm, quý mến qua lời kể của bạn cùng trường.

Người bạn gọi Kim Seon Ho là "vị cứu tinh" và nói thêm nam diễn viên giúp đỡ anh 3 lần trong 2 năm.

Người bạn nhớ lại: “Lúc ấy, tôi bị giáo sư mắng suốt mấy giờ trong quá trình thực hiện một vở kịch và không khí rất nặng nề. Khi đó Kim Seon Ho ở lại tập muộn, đã xin phép đưa tôi ra ngoài và an ủi: “Đó chỉ là cách giáo sư phê bình cậu thôi”. Nhờ đó, tôi đã vượt qua khoảng thời gian căng thẳng và hoàn thành tốt công việc”.

Người bạn khẳng định Kim Seon Ho là vị cứu tinh đối với mình.

Người này tiếp tục kể: “Khi tôi suýt cãi nhau với một học sinh say rượu ở trường, Kim Seon Ho đã can ngăn. Anh bảo tôi ngồi xuống và khuyên giải. Lúc ấy, anh ấy định đi ngủ rồi nhưng bỗng nghe thấy giọng nói lớn, hao hao giọng của tôi nên mới chạy ra kiểm tra. Anh ấy bảo đánh nhau với kẻ say là không hay. Nhờ Kim Seon Ho, mọi chuyện đã được giải quyết, và không có cuộc ẩu đả nào xảy ra”.

Người này kể thêm một chuyện khác: “Có thể bạn nghĩ câu chuyện trong bài đăng này chẳng to tát gì, nhưng đó là vì tôi không thể viết nhiều trong một bài đăng ngắn. Kim Seon Ho không có nghĩa vụ hay trách nhiệm giúp đỡ tôi nhưng anh ấy vẫn làm như vậy. Trong hai năm quen biết, tôi chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh, chửi bới hay ẩu đả vì bất đồng với người khác”.

Người bạn kể chưa bao giờ thấy Kim Seon Ho chửi bới hay ẩu đả chỉ vì bất đồng với người khác.

Người bạn của Kim Seon Ho cũng chia sẻ nguyên nhân đăng tải bài viết: “Tôi muốn nói rằng Kim Seon Ho thời đại học không phải là loại người đó. Nhiều người có thể không thoải mái bài đăng của tôi, nhưng tôi vẫn để lại để giúp mọi người hiểu sự thật hơn dù chỉ một chút”. Người bạn cũng đăng kèm một bức ảnh thời đại học với ngôi sao Hàn đang lên để làm bằng chứng.

