Nam chính phim sinh tồn "The Stranded" Beam Papangkorn Lerkchaleampote qua đời tại tuổi 26 ở nhà riêng ở ngày 23/3.

Công ty quản lý diễn viên cho biết gia đình và công ty rất sốc, đau buồn trước sự ra đi của Beam Papangkorn và sẽ thông báo thông tin nguyên nhân tử vong sau khi khám nghiệm tử thi tìm. Cảnh sát cũng có mặt để phối hợp điều tra.

Beam Papangkorn.

Trang Sanook cho biết mẹ nam diễn viên cố đánh thức thấy con ngủ quá lâu. Gia đình đưa diễn viên đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi.

Diễn viên Punpun Sutatta (đóng Tuổi nổi loạn), Mutmee Pimdao (nổi tiếng với Lời hồi đáp tới thiên đường), Danai Charuchinta, Plustor Pronpiphat Pattanasettanon, ca sĩ Ice Sarunyu, ... đã gửi lời chia buồn với gia đình Beam Papangkorn.

Beam Papangkorn sinh năm 1996, từng là vận động viên taekwondo và tham gia nhóm nhạc The Toys. Năm 2015, Beam ra mắt với phim Water Boyy: The Movie, Behind the Sin, Mr. Merman, Blacklist... Năm 2019, anh đóng chính trong The Stranded (Mắc kẹt).

Đ.N