Tướng Ildebrandi Usana cho biết đã xảy ra sai sót trong quá trình điều tra ban đầu.

Ngày 9/1, tờ Phil Star đưa tin Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) lên tiếng thừa nhận đã xảy ra sai sót trong cuộc điều tra về cái chết của người mẫu, tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera.

Tướng Ildebrandi Usana, đại diện phát ngôn của PNP, cho biết cơ quan chức năng đã không khám nghiệm tử thi lần hai trước khi thi thể của Christine được đưa đi bảo quản lạnh.

Christine Angelica Dacera qua đời hôm 1/1. Ảnh: Instagram.

Sơ suất đã khiến chứng cứ quan trọng giúp kiểm chứng lại cáo buộc cưỡng hiếp của cảnh sát trưởng thành phố Makati bị bỏ qua. Ông cho biết hiện tại chỉ có thể chờ đợi kết quả kiểm tra chất độc và tế bào mô để củng cố hồ sơ vụ án.

"Mẫu tinh dịch có trong bộ phận sinh dục của nạn nhận có thể đã bị phá hủy trong quá trình bảo quản xác. Sau đó, các nhân viên pháp y mới tiến hành khám nghiệm lần hai. Đến lúc này, chứng cứ cho thấy Christine có thể bị cưỡng hiếp đã không còn", Usana phát biểu.

Do sơ sót này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều tra vụ án, đại diện phát ngôn của PNP cho biết một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành để xác định xem các sĩ quan cảnh sát có phải chịu trách nhiệm hình sự và hành chính hay không.

Theo Manila Times, Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) đã quyết định tham gia quá trình điều tra vụ việc Christine Angelica Dacera qua đời.

Trong tuyên bố hôm 8/1, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra yêu cầu lãnh đạo Cục Điều tra Quốc gia nộp hồ sơ báo cáo vụ việc trong vòng 10 ngày.

"Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Makati không đủ kỹ lưỡng, khiến công tố viên phải gửi trả hồ sơ, phóng thích các bị cáo do không đủ bằng chứng định tội. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Càng mất nhiều thời gian khám nghiệm tử thi và thu thập các bằng chứng khác thì càng khó để xác định nguyên nhân thật sự về cái chết của Christine. Hung thủ vì thế có thể sẽ bị bỏ qua nếu hành vi phạm tội có diễn ra", ông Menardo Guevarra cho biết.

Ba nghi phạm trong vụ án đã được trả tự do. Ảnh: Phil Star.

Christine Angelica Dacera (23 tuổi) qua đời lúc 17h ngày 1/1 sau bữa tiệc đón năm mới cùng nhóm bạn ở một khách sạn tại Makati (Manila, Philippines).

Bệnh viện sau đó xác nhận cô qua đời do bị phình động mạch. Cảnh sát tìm thấy những dấu hiệu cho thấy người mẫu bị cưỡng hiếp và tiến hành bắt giữ nhiều nghi phạm có liên quan. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ định tội, họ đều đã được trả tự do.

Ngày 9/1, tang lễ của nữ người mẫu, tiếp viên hàng không xấu số diễn ra tại thành phố General Santos.

(Theo Zing)