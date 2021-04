Hoa hậu Ham So Won và ông xã doanh nhân bị "tố" dối gạt công chúng về việc liên tục khoe mẽ gia thế giàu có và khối tài sản không có thật.

Theo truyền thông Hàn Quốc, doanh nhân Trần Hoa - chồng Hoa hậu Ham So Won bị cư dân mạng tố là "đại gia rởm". Thông tin hiện được các diễn đàn mạng xã hội quan tâm.

Theo đó, trong khi Ham So Won chia sẻ chồng cô là một doanh nhân thành đạt, sở hữu các bất động sản đắt đỏ, nhiều bằng chứng cho thấy tất cả là lời bịa đặt từ cựu Hoa hậu.

Ham So Won và chồng trẻ bị tố lừa gạt khán giả.

"Ham So Won từng khoe về căn hộ cao cấp ở Quảng Châu của chồng mình, thực tế đây là căn hộ được cho thuê nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, các căn nhà tại Hàn Quốc, Đại Lục đều không có chủ sở hữu mang tên hai vợ chồng. Họ đã lừa dối khán giả về gia cảnh của mình", người đăng tải bài viết tiết lộ.

Ham So Won từng chia sẻ chồng mình là một giám đốc một công ty quần áo tại Đại lục với quy mô hàng trăm nhân viên. Cô từng bày tỏ tự hào về bạn đời, khen anh là "một nhà kinh doanh tư duy tốt, có tầm nhìn". Trong khi đó, Trần Hoa cũng luôn tỏ ra mình là người giàu có khi xuất hiện trên các show truyền hình cùng vợ.

Căn hộ cao cấp Ham So Won từng khoe thực chất là nhà cho thuê trên mạng.

Vụ việc hiện gây ồn ào trên các mạng xã hội Hàn Quốc. Bài viết với chủ đề "Sự dối trá của Ham So Won - Trần Hoa" thu hút hàng triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận sôi nổi. Giữa những ồn ào chỉ trích, Ham So Won không lên tiếng giải thích. Cựu Hoa hậu cũng chủ động rời khỏi show thực tế Taste of Wife sau gần 3 năm gắn bó. "Tôi thực sự buồn, những gì xung quanh cuộc sống giữa tôi và chồng luôn nhận lấy những thị phi", cô chia sẻ.

Ham So Won sinh năm 1976 tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý sau khi giành ngôi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 cùng dấu ấn ở lĩnh vực phim ảnh.

Cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn sau 3 năm kết hôn.

Ham So Won và Trần Hoa là cặp đôi nghệ sĩ gây chú ý trong làng giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc. Mối tình của cả hai khiến dư luận bàn tán khi cô dâu và chú rể cách biệt nhau 18 tuổi. Mặc những lời dèm pha từ dư luận và phản đối từ gia đình nhà trai, vợ chồng Hoa hậu vẫn quyết định tổ chức hôn lễ năm 2018 và có với nhau một cô con gái.

Tuy nhiên, những khác biệt về suy nghĩ và lối sống của cả hai dần trở nên gay gắt. Việc chênh lệch tuổi quá nhiều đã trở thành một rào cản khi cặp vợ chồng bước vào đời sống hôn nhân, sinh con và vun vén tổ ấm.

Thúy Ngọc