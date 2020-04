– Isabella Quỳnh Tiên Hồ - con gái Thanh Hà có cuộc sống kín tiếng tại Mỹ. Cô nhận được nhiều sự chú ý nhờ thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ mình.

Isabella Quỳnh Tiên Hồ năm nay 21 tuổi, là con gái của danh ca Thanh Hà và chồng cũ. Hiện cô là sinh viên năm 3 thuộc ngành điều dưỡng tại một trường đại học ở Mỹ.

Từ nhỏ, cô bé cũng sớm sở hữu các đường nét lai Tây ấn tượng thừa hưởng từ mẹ Thanh Hà. Trong đó, khuôn miệng rộng, màu mắt nâu nhạt sâu, sóng mũi thẳng...

Bước vào tuổi thiếu nữ, Quỳnh Tiên càng bộc lộ rõ nhan sắc của mình cùng chiều cao ấn tượng. Cô cũng theo đuổi phong cách thời trang năng động, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

Trên mạng xã hội, Quỳnh Tiên được nhận xét là kín tiếng, ít chủ động chia sẻ hình ảnh với mọi người. Những hình ảnh của cô được truyền thông đăng tải hiện nay chủ yếu là do chính người mẹ Thanh Hà đăng tải trong những dịp 2 mẹ con quây quần bên nhau.

Vì là con gái duy nhất nên cô được mẹ cưng chiều hết mực. Ái nữ nhà Thanh Hà tâm sự cô luôn xem mẹ là người bạn để có thể tâm sự, chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Dù cả 2 mẹ con cách nhau nửa vòng trái đất nhưng vẫn đều đặn tâm sự mỗi ngày.

Về cách giáo dục, Thanh Hà cho biết do con gái chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây. Do đó, cô không thể ép Quỳnh Tiên vào khuôn khổ nhất định mà để con tự do phát triển.

Quỳnh Tiên cũng dành tình cảm và sự yêu thương cho Roland Casiquin Jr – bạn trai của mẹ Thanh Hà. Theo cô, chính sự quan tâm và nhiệt tình của Roland khiến cả 2 không hề có khoảng cách, trái lại gần gũi, thân thiết. “Chú ấy luôn rất nhiệt tình, tâm lý và chưa bao giờ nổi nóng với tôi dù bất cứ chuyện gì. Mỗi lần tôi đạt điểm cao hay có thành tích nào tốt, chú và mẹ luôn dành thời gian đi tìm mua những món quà mà tôi thích”, Quỳnh Tiên tâm sự.

Đặc biệt, cô cũng từng làm một bài tiểu luận tại trường học về sự trân trọng dành cho bố dượng. Thanh Hà tiết lộ Roland sau khi đọc bài viết của Quỳnh Tiên viết về mình đã xúc động đến bật khóc.

Hiện Quỳnh Tiên đang hoàn thành chương trình học cuối cấp đại học. Mỗi dịp nghỉ hè hay lễ, cô thường tranh thủ về nước thăm mẹ ở Việt Nam. Cuối năm ngoái, cô từng gây ấn tượng với khán giả khi lần đầu xuất hiện trên sân khấu song ca cùng mẹ. Được nhận xét có giọng hát tốt nhưng con gái Thanh Hà cho biết mình không có ý định làm ca sĩ.

Clip Thanh Hà hát live tại phòng trà

Thúy Ngọc