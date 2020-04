- Cao Hữu Thiên đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM và đã qua cơn nguy kịch.

Một người bạn cho hay, lúc 23h đêm 19/4, ca sĩ Cao Hữu Thiên (con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh-PV) đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngay sau đó, anh được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ chẩn đoán Hữu Thiên chấn thương sọ não, gãy xương hàm, bể xương gò má.

Sáng 20/4, Cao Hữu Thiên đã qua cơn nguy kịch. Anh đã biết ý nhận và ra dấu hiệu muốn uống nước. Gương mặt của Cao Hữu Thiên hiện vẫn bị bầm tím ở mắt, má và cằm.

Ca sĩ Cao Hữu Thiên.

Theo thông tin mới nhất, người bạn của Cao Hữu Thiên cho biết anh sẽ phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Phẫu thuật hộp sọ lấy máu bầm do Cao Hữu Thiên bị chấn thương sọ não, gây nứt sọ và tụ máu bầm (nhỏ) nên trong 1 đến 2 ngày tới cục máu bầm to nên phải can thiệp mổ gấp.

Ngoài ra, Cao Hữu Thiên cần phải phẫu thật tái tạo xương hàm và hốc má. Do bị va đập mạnh, xương hàm của Cao Hữu Thiên đã gãy đôi, lệch hẳn về một bên, và vỡ xương gò má. Sau khi điều trị xong phần đầu sẽ phẫu thuật phần xương hàm.

Hiện tại, những người bạn của Cao Hữu Thiên đang cố gắng để liên hệ đóng góp, giúp đỡ anh qua cơn khốn khó.

Cao Hữu Thiên được biết đến rộng rãi là con trai nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh năm 2014 khi anh tham gia chương trình Gương mặt thân quen đêm chung kết. Tuy nhiên, giọng hát của Cao Hữu Thiên gây nhiều tranh cãi. Nghệ sĩ Hoài Linh đã nhận trách nghiệm và động viên Cao Hữu Thiên cố gắng hơn để theo đuổi đam mê.

Suốt 6 năm kể từ khi nổi tiếng bất ngờ, Cao Hữu Thiên vẫn đi hát nhưng không có nhiều sản phẩm hay dấu ấn nổi bật trong giới giải trí nên chưa trở thành tên tuổi lớn. Ngoài ca hát, anh cũng kinh doanh thêm để kiếm thêm thu nhập.

Giang Vy