- Nhà sản xuất Harvey Weinstein là một trong hai tù nhân có kết quả dương tính với nCoV khi vừa bắt đầu thụ án ở nhà tù Wende tại New York (Mỹ).

Theo Reuters, Michael Powers - chủ tịch Hội nghề nghiệp của các quản giáo và cảnh sát cải tạo bang New York xác nhận Harvey Weinstein, 68 tuổi, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, khi đang bị cách ly ở nhà giam Wende.

Theo các nguồn tin, có thể Weinstein đã nhiễm virus SARS-CoV-2 vào thời điểm ông chuyển đến nhà tù này vào thứ tư tuần trước (ngày 18/3) từ nhà tù Rikers Island. Ngoài Harvey ra còn một người khác cũng dương tính với nCoV nhưng không được tiết lộ danh tính. Hiện ông được cách ly tại Wende Correctional Facility, gần Buffalo (New York, Mỹ).

"Ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein có thể bị nhiễm nCoV trên đường chuyển nhà tù.

Harvey Weinstein được đưa đến khu cách ly sau khi nhận kết quả dương tính với Virus Corona.

Michael Powers - Chủ tịch New York State Correctional Officers and Police Benevolent Association (tạm dịch: Hiệp hội cảnh sát và Sĩ quan cải huấn tù nhân bang New York) - nói không thể cung cấp thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe các tù nhân theo luật liên bang. Tuy nhiên, ông khẳng định nhà tù là nơi virus dễ lây lan và các tù nhân cần được theo dõi cẩn thận trong thời kỳ dịch bệnh.

Các nhân viên y tế của Wende Correctional Facility từ chối bình luận về vụ việc. Người phát ngôn và luật sư của ông Weinstein chưa xác nhận thông tin trên trong khi đó nhiều người thân thiết với Weinstein cũng cho biết mình chỉ biết về thông tin trên báo chí.

Harvey Weinstein là một trong hai tù nhân được xác nhận dương tính với Virus Corona.

Hiện nay, các nhà tù ở New York và nhiều nơi khác trong nước Mỹ đã ngừng việc chuyển trại của các tù nhân để tránh làm phát tán virus. Ngoài ra, từ tuần trước, thân nhân đã phải tạm ngừng việc thăm hỏi tù nhân.

Harvey Weinstein là chủ hãng phim Weinstein Company. Ông từng được mệnh danh là "trùm Hollywood" khi sản xuất loạt phim nổi tiếng như The King's Speech, Django, Silver Linings Playbook... Theo tờ The Guardian, các phim được sản xuất bởi công ty của Harvey Weinstein có tổng cộng hơn 300 đề cử Oscar.

Sự nghiệp sụp đổ khi Harvey Weinstein bị hơn 80 phụ nữ tố cáo tội tấn công tình dục và hiếp dâm.

Chưa đầy hai tuần trước, Harvey Weinstein đã bị kết án 23 năm tù với tội danh tấn công tình dục và hiếp dâm. Cuối năm 2017, hơn 80 phụ nữ tố cáo Weinstein tấn công tình dục và hiếp dâm họ. Với hai tội danh xâm hại tình dục cấp độ 1 và cấp độ 3, nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein phải chịu mức án tổng cộng 23 năm tù và 5 năm quản thúc.

Do sức khỏe yếu, Harvey phải ngồi xe lăn đến hầu tòa. Ông cảm thấy thực sự hối hận về những tội lỗi mình đã gây ra: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ tận trái tim. Thời gian tới, tôi sẽ dành thời gian để trở thành người tốt hơn".

Đức Trung