Dù được người hâm mộ vô cùng quan tâm nhưng cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức lễ cưới rất kín đáo với sự bảo mật cao.

Trước giờ G, thiệp cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã được đưa ra. Trang YTN tiết lộ thiệp cưới chính thức của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin với tông trắng chủ đạo. Thiệp được thiết kế với hình ảnh cô dâu mặc váy cưới toát lên vẻ sang trọng. Đặc biệt, phía dưới bên phải tấm thiệp còn có cụm từ "BinJin" màu ánh vàng.

Theo quan chức của hai họ, sự kiện gia đình sẽ bắt đầu từ 11h trưa ngày 31/3 (giờ Hàn Quốc) và lễ chính được tổ chức vào lúc 4h chiều (tức 2h chiều theo giờ Việt Nam) cùng ngày. Sau lễ chính, một buổi chiêu đãi khách mời cũng đã được lên kế hoạch.

Giới truyền thông có mặt khu vực xung quanh khách sạn Grand Walkerhill để đưa thông tin về đám cưới. Tuy nhiên, rất khó để tiếp cận do an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Các nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện và du khách khi tới đây. Đặc biệt, khách mời chỉ được vào cửa sau khi xuống xe và đưa ra được giấy mời ghi tên tuổi chính xác.

Trang Sport Chosun sáng 31/3 chia sẻ danh sách khách mời đặc biệt tới dự đám cưới của cặp đôi hot nhất xứ Hàn là Son Ye Jin - Hyun Bin gồm: Chủ trì hôn lễ - diễn viên Jang Dong Gun.

Các diễn viên: Song Yoon Ah, Lee Min Jung (Vườn Sao Băng), Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, tài tử Jung Hae In - người đóng cùng Son Ye Jin trong phim "Chị đẹp mua cơm cho tôi''.

Bên cạnh đó các ngôi sao: Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee cũng được thông báo sẽ có mặt.

Sáng sớm 31/3, phía bên ngoài nơi tổ chức hôn lễ, an ninh được thắt chặt tối đa. Chỉ có khách mời mới được vào khu vực này.

Son Ye Jin và Hyun Bin thừa nhận yêu nhau vào tháng 1/2021 sau gần 8 tháng hò hẹn bí mật. Cặp đôi bén duyên từ lần hợp tác chung trong bộ phim truyền hình ăn khách Hạ cánh nơi anh. Chuyện tình của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt và lời chúc phúc của người hâm mộ trên khắp châu Á.

Trước đó, cả hai bất ngờ thông báo sẽ tổ chức lễ cưới khiến người hâm mộ vô cùng vui vẻ. Nhiều người chúc phúc cho cặp đôi bởi họ mong chờ cả hai về chung một nhà đã từ lâu.

Hyun Bin sinh năm 1982 và là nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở tuổi 40, Hyun Bin được mệnh danh là "hoàng tử xứ Hàn" nhờ khuôn mặt điển trai, nụ cười đẹp, ngoại hình chuẩn cùng khả năng diễn xuất tốt. Những bộ phim anh tham gia đều trở nên nổi tiếng và có sức hút khắp châu Á như: Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh...

Son Ye Jin cũng sinh năm 1982, là diễn viên vừa có tài vừa có sắc nổi danh xứ Hàn. Từng được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, "ngọc nữ điện ảnh" liên tục bứt phá trong cách diễn từ vai hiền lành, chịu thương chịu khó đến vai đấu tranh tâm lý. Những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên như: Hương mùa hè, Chị đẹp mua cơm cho tôi... Đặc biệt bộ phim mới nhất Tuổi 39 của Ye Jin cũng đang gây được sự chú ý.

Hà Lan

