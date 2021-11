Sáng 13/11 (giờ Việt Nam), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh đang đi thăm mộ Chí Tài, Phi Nhung ở Mỹ.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Hôm nay là một ngày mình thấy nhẹ nhàng trong tim. Đã thăm được anh Chí Tài và bé Phi Nhung, đồng thời đến được bia mộ tập thể có tên dì ruột thứ 4 của Hưng". Anh đi cùng ca sĩ Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Hoài Tâm và đạo diễn Trần Vi Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng thăm mộ người thân, quen với tâm thế nhẹ nhàng.

Đàm Vĩnh Hưng mặc hàng hiệu sành điệu.

Dương Triệu Vũ cũng tranh thủ chuyến đi Mỹ thăm mộ danh ca Ngọc Lan ở Huntington Beach, California. Anh được Trizzie Phương Trinh - vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, dẫn đường. Hai người trò chuyện rất nhiều vì đã lâu mới gặp. Trizzie Phương Trinh cũng không quên hỏi thăm sức khỏe danh hài Hoài Linh từ Dương Triệu Vũ.

Dương Triệu Vũ cùng Đàm Vĩnh Hưng và Trizzie Phương Trinh khi thăm mộ danh hài Chí Tài, ca sĩ Phi Nhung và danh ca Ngọc Lan.

Việc Đàm Vĩnh Hưng qua Mỹ gây bất ngờ bởi anh đang trong giai đoạn ồn ào tố cáo qua lại với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Ngày 21/9, ca sĩ gửi đơn tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác đến Công an TP.HCM. Sau đó, đơn tố cáo được chuyển đến Công an tỉnh Bình Dương. Đàm Vĩnh Hưng từng đến Bình Dương làm việc với công an về đơn tố cáo của mình.

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng làm đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện. Đơn được chuyển tới Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo nguồn tin của VietNamNet, hôm 21/10, bà Hằng có buổi làm việc với Cục Cảnh sát hình sự. Bà giữ quan điểm Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch, không công khai tiền từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng đăng hình ảnh với Minh Tú ở bể bơi.

Bên cạnh ồn ào tố cáo với đại gia Bình Dương, Đàm Vĩnh Hưng cũng bận rộn với dự án âm nhạc riêng. Anh đang quay MV mới, được tiết lộ có sự góp mặt của siêu mẫu Minh Tú.

Cẩm Loan