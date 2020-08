Trần Mộc Thắng - đạo diễn tài ba của Hong Kong qua đời ở tuổi 59 vì ung thư biểu mô vòm họng sau một năm chống chọi bệnh tật.

Theo Sina, Trần Mộc Thắng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào rạng sáng 23/8. Thông tin anh qua đời được chính phía gia đình xác nhận sau đó vài tiếng. "Anh ấy mắc bạo bệnh nhưng vẫn luôn tỏ ra kiên cường vì không muốn là gánh nặng của mọi người. Những giây phút cuối cùng, chúng tôi thấy anh mỉm cười vì đã không phải chịu đớn đau nữa", người nhà nam đạo diễn chia sẻ với truyền thông.

Trần Mộc Thắng qua đời sau một năm chống chọi ung thư vòm họng.

Trần Mộc Thắng phát hiện mình mắc bệnh vào năm 2019 - thời điểm bộ phim Lửa giận do anh làm đạo diễn đang khởi quay. Do sức khỏe không tốt, anh đến bệnh viện kiểm tra thì được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Từ thời điểm phát bệnh, Mộc Thắng vẫn kiên trì hoàn tất tác phẩm cuối cùng. Suốt hơn một năm qua, nam đạo diễn được tích cực điều trị. Tuy nhiên, do tế bào ung thư phát triển nhanh, di căn vào phổi và não khiến bệnh viện bó tay.

Nam đạo diễn cùng các Ảnh đế Lưu Thanh Vân, Trương Gia Huy và Cổ Thiên Lạc trên thảm đỏ.

Sự ra đi đột ngột của Trần Mộc Thắng khiến không ít đồng nghiệp và nghệ sĩ làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ. Các ngôi sao tên tuổi từng làm việc với anh như: Lưu Đức Hoa, Lưu Thanh Vân, Cổ Thiên Lạc, Chân Tử Đan, Tạ Đình Phong... bày tỏ thương tiếc. Họ cho rằng đây là một mất mát lớn của điện ảnh Hong Kong.

Trần Mộc Thắng sinh năm 1961, là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch phim hàng đầu Hong Hong. Anh bắt đầu công việc từ năm 20 tuổi, trải qua nhiều vị trí khác nhau cho đến khi giữ vai trò đứng đầu trong các tác phẩm bom tấn. Một số dự án tiêu biểu của ông có thể kể đến như: Thiên nhược hữu tình, Tân thiếu lâm tự, Câu chuyện cảnh sát, Bão trắng... Tác phẩm điện ảnh cuối cùng của anh - Lửa giận đã hoàn thành cuối năm 2019 và đang chờ ra mắt.

Thúy Ngọc