Chris Lee - một thành viên nằm trong hội đồng quản trị của SM Entertainment đã tiết lộ về kế hoạch phát triển của SM Entertainment trên toàn thế giới trong tương lai. Cụ thể, anh tuyên bố rằng chiến lược phát triển của SM Entertainment là tập trung vào một khu vực hoặc quốc gia cụ thể: "Chúng tôi đang lên kế hoạch để tạo ra phiên bản thứ hai của SNSD với các thành viên là người Mỹ và NCT với các thành viên là người châu Âu. Nội địa hóa là chiến lược toàn cầu của chúng tôi".

Tạp Chí EDAILY của Hàn Quốc xác nhận thông tin nữ ca sĩ Lee Hi sẽ trở lại thị trường K-Pop sau nửa năm vắng bóng. Lee Hi được đánh giá là một nghệ sĩ solo có tiềm năng và thực lực. Tuy nhiên sau nhiều thỏa thuận và đàm phán với nhiều công ty chủ quan khác nhau lần trở lại này nữ ca sĩ vẫn sẽ xuất hiện với vai trò nghệ sĩ tự do và hãng đĩa AOMG sẽ là đơn vị hợp tác đồng hành cùng cô trong sản phẩm đánh dấu sự trở lại lần này.