Nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân qua đời của nam diễn viên.

Nam diễn viên người Pháp nổi tiếng Gaspard Ulliel đột ngột qua đời do tai nạn trượt tuyết cách đây vài giờ ở tuổi 37 tuổi. Vụ tai nạn đáng tiếc này xảy ra vào ngày 18/1 ở vùng Savoie của dãy núi Alps. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Diễn viên Gaspard Ulliel.

Đài truyền hình France Bleu đưa tin, nam diễn viên đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa ngay đến bệnh viện nhưng nam diễn viên vẫn không thể qua khỏi và qua đời tại TP.Grenoble.

Cơ quan cảnh sát vùng núi nơi xảy ra tai nạn cho biết mỗi ngày họ phải sắp xếp đến năm, sáu đơn vị cứu hộ mỗi ngày do tình hình tuyết rơi dày trong những tuần gần đây.

Gaspard Ulliel được công chúng biết đến rộng rãi thông qua việc thủ vai “chàng hoàng tử hào hoa” của làng mốt nước Pháp Yves Saint Laurent trong Saint Laurent (2014), và thủ vai “bác sĩ tâm thần” Hannibal Lecter thời trẻ trong bộ phim Hannibal Rising (2007).

Anh cũng được biết đến là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa cho nam của Chanel “Bleu de Chanel” và gần đây đã góp mặt với vai trò là người dẫn truyện Midnight Man trong loạt phim sắp ra mắt của Marvel - Moon Knight - cùng với Oscar Isaac và Ethan Hawke.

Giới mộ điệu Pháp đã dành nhiều lời khen ngợi cho anh trong các phim Summer Things (2002) và Strayed (2003). Hai bộ phim này đã giúp anh nhận được đề cử Nam diễn viên triển vọng nhất tại lễ trao giải César.

Năm 2004, anh giành được giải thưởng cho vai nam chính trong bộ phim A very long engagement tham gia cùng với các diễn viên Marion Cotillard, Audrey Tatou và Jodie Foster. 13 năm sau đó, anh đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim It’s only the end of the world của đạo diễn Xavier Dolan.

Nam diễn viên hiện đang có mối quan hệ tình cảm với người mẫu kiêm ca sĩ Gaëlle Piétri. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái sẽ đón sinh nhật thứ 6 vào tháng 2 sắp tới.

browser not support iframe.

Thảo Linh

Theo Independent