Chiều 28/4, báo Hàn đưa tin Shin Sung Rok mắc Covid-19. Theo Hankook Kyungje, anh được cho là lây nhiễm từ diễn viên nhạc kịch Son Jun Ho.

Chiều 28/4, đại diện công ty HB Entertainment xác nhận với Hankook Kyungje về việc Shin Sung Rok mắc Covid-19 chủng mới. "Shin Sung Rok nhận được kết quả âm tính với virus corona vào lần kiểm tra trước. Tuy nhiên, trong quá trình tự cách ly, anh cảm thấy không khỏe và xin xét nghiệm lại một lần nữa. Kết quả dương tính được đưa ra vào ngày 27/4", công ty quản lý của nam diễn viên chia sẻ.

Công ty quản lý cũng cho biết Shin Sung Rok đang điều trị tại Trung tâm Trị liệu Cuộc sống. Hankook Kyungje đưa tin Shin Sung Rok có khả năng bị lây nhiễm từ bạn diễn Son Jun Ho - người vừa xác nhận mắc Covid-19 cách đây không lâu. Tờ này cũng cho biết nam diễn viên mắc Covid-19 chủng mới.

Shin Sung Rok và Son Jun Ho có nhiều buổi tập luyện chung cho buổi công diễn vào đầu tháng 5 của vở nhạc kịch Dracula. Ban đầu, nam diễn viên Vì sao đưa anh tớiđã nhận kết quả âm tính, nhưng vì tiếp xúc gần với Son Jun Ho nên anh vẫn tự nguyện cách ly để đảm bảo an toàn. Theo Star News, trong quá trình cách ly, Shin Sung Rok thấy mệt mỏi, khó thở.

Công ty quản lý xác nhận Shin Sung Rok mắc Covid-19.

Shin Sung Rok sinh năm 1982, xuất thân là diễn viên nhạc kịch và để lại dấu ấn với khán giả châu Á qua các vai phản diện trên màn ảnh. Nhân vật Lee Jae Kyung trong Vì sao đưa anh tới là vai diễn nổi bật nhất của nam diễn viên 39 tuổi. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng khi đảm nhận vai hoàng đế Lee Hyuk trong phim Hoàng hậu cuối cùng.

Nam diễn viên Vì sao đưa anh tới vốn có lịch ghi hình hàng tuần cho show Master In The House cùng Lee Seung Gi, Yang Se Hyung và Cha Eun Woo. Vì mắc Covid-19, anh sẽ vắng mặt trong buổi ghi hình đầu tháng. Trả lời Star News, ê-kíp sản xuất cho biết buổi ghi hình gần nhất trước đó của Shin Sung Rok là trước khi anh tiếp xúc với Son Jun Ho. Do đó, ê-kíp Master In The House cũng như các bạn dẫn không phải xét nghiệm Covid-19.

Ngoài Shin Sung Rok và Son Jun Ho, nam diễn viên Kwon Hyuk Soo, vận động viên golf Park Se Ri, thành viên Hyun Wook và OV của nhóm D-Crunch, người mẫu Byun Jeong Soo cũng xác nhận mắc Covid-19.

(Theo Zing)