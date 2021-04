Năm 18 tuổi, Jennifer Lopez muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng không được mẹ chấp nhận. Bà quyết không cho con gái học khiêu vũ. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí W, J.Lo cho biết cô từng cãi vã với mẹ, dọn ra đường ở, lang thang ở nhiều nơi, tối xin ngủ ở sopha phòng tập. Đến khi chuyển đến Los Angeles và nhận được vị trí trong đội khiêu vũ của bộ phim In Living Color, giọng ca On the Floor mới được mẹ chấp nhận. Theo lời nữ diễn viên, thành công đến với cô chỉ trong vòng 1 năm. Điều này chứng minh rằng thành công sẽ đến nếu chúng ta biết ước mơ và quyết liệt theo đuổi đến cùng.