Vượt qua sóng gió từ sự nghiệp đến đường tình, Robert Pattinson đang ngày càng chứng tỏ thực lực bản thân, ghi tên mình vào danh sách những nam diễn viên hàng đầu Hollywood.

Tình trường phức tạp

Trước khi trở thành ngôi sao Hollywood nổi tiếng, Robert Pattinson quen Nina Schubert tại trường kịch London vào năm 2003. Hai người đã hẹn hò trong vòng 3 năm rồi chia tay vào năm 2006. Có nguồn tin cho biết cặp đôi đã sống chung trong khoảng thời gian yêu nhau.

Robert Pattinson và Nina Schubert.

Người hâm mộ của loạt phim Chạng vạng chắc chắn không thể không biết đến cặp đôi Robert Pattinson - Kristen Stewart. Cặp đôi hẹn hò trong vòng 4 năm từ 2009 đến khi Kristen dính scandal ngoại tình với đạo diễn Bạch tuyết và thợ săn - Rupert Sanders.

Ngay sau khi Kristen Stewart lên tiếng xin lỗi vì đã lăng nhăng với đạo diễn, Robert Pattinson đã rời khỏi ngôi nhà hai người đang sống chung ở Los Angeles mà không nói một lời nào. Sau scandal, cặp đôi cố gắng hàn gắn nhưng không thành để rồi đường ai nấy đi vào tháng 5/2013.

Robert Pattinson và Kristen Stewart.

Năm 2013, Robert Pattinson dính tin đồn hẹn hò với Dylan Penn - con gái của Sean Penn và Robin Wright. Tuy nhiên, nữ người mẫu khẳng định cô và Rob chỉ là bạn bè. Thậm chí đã có những tin đồn hẹn hò vô căn cứ giữa nam diễn viên và nữ ca sĩ Katy Perry đình đám.

Đầu tháng 9/2014, nhiều nguồn tin cho biết ngôi sao Chạng vạng và FKA Twigs đang hẹn hò nhau qua sự giới thiệu của một vài bạn chung. Cặp đôi ở bên nhau 2 năm và cùng tham gia một số sự kiện thảm đỏ, thậm chí họ còn tuyên bố đính hôn sau 6 tháng hẹn hò. Tuy nhiên, nam diễn viên đã chia tay và hủy hôn FKA Twigs vào năm 2017. Lý do chia tay là suy nghĩ cả hai khác biệt. Đầu năm 2021, khi được phỏng vấn về quãng thời gian với người tình cũ, nữ ca sĩ đã chia sẻ về việc bị phân biệt chủng tộc từ phía người hâm mộ của nam diễn viên.

Năm 2018, Robert Pattinson tuyên bố hẹn hò với người mẫu Suki Waterhouse. Từ ngày công khai mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình cảm. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, người mẫu trẻ sống cùng bạn trai trong biệt thự ở London - nơi Robert Pattinson thuê để ghi hình phim The Batman.

Robert Pattinson và Suki Waterhouse.

Tháng 7/2020, Suki Waterhouse để lộ nhẫn ở ngón áp út khi cặp đôi đang đi dạo ở London, Anh. Cả hai được cho là đã đính hôn sau 2 năm yêu nhau. Đây không phải lần đầu tiên cặp này vướng tin chuẩn bị về chung một nhà. Tháng 12/2019, TMZ từng đưa tin "ma cà rồng" lên ý định cầu hôn bạn gái. Song vì họ yêu nhau kín tiếng, ít trả lời truyền thông nên chưa khai thác được nhiều.

Chặng đường đến vinh quang

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại London, Anh trong một gia đình có 3 người con. Mẹ của anh làm tại một công ty người mẫu còn bố bán ô tô cũ. Robert theo học tại một ngôi trường dành cho nam sinh. Sau đó, anh theo học một trường tư thục khác ở London, Anh. Năm 13 tuổi, anh bắt đầu tham gia và đội kịch thiếu niên của một nhà hát theo gợi ý của bố mẹ với hy vọng cậu con trai sẽ vượt qua được sự nhút nhát. Robert ban đầu làm các công việc ở trong hậu trường rồi bắt đầu được tham gia vào các vở kịch nhỏ.

Vai diễn đầu tay Robert là Rawdy Crawley trong bộ phim điện ảnh Vanity Fair (2004). Tuy nhiên, phân cảnh của anh bị cắt gần hết trong quá trình biên tập. Cũng trong năm này, anh tiếp tục nhận vai Giselher trong phim truyền hình dài tập Ring of the Nibelungs. Tiếc thay, một lần nữa vai diễn này cũng không gây được ấn tượng. Trong suốt 3 năm sau đó, Robert Pattinson nhận những vai diễn nhỏ. Vai diễn tiêu biểu có thể kể đến Cedric Diggory trong phim Harry Potter và chiếc cốc lửa. Tuy nhiên, tất cả những vai diễn trên đều bị đánh giá mờ nhạt.

Sau đó, Robert vụt sáng trở thành ngôi sao khi được chọn vào vai chàng ma cà rồng Edward Cullen của Chạng vạng (2008). Cùng với Kristen Stewart vai Bella Swan, họ trở thành cặp đôi thu hút truyền thông và báo giới. Vai diễn ma cà rồng đã giúp nam diễn viên có được giải MTV Movie Awards, People's Choice cùng nhiều giải thưởng và đề cử khác.

Tạo hình của Robert Pattinson trong 'Chạng vạng'.

Sau kết thúc vai diễn trong Chạng vạng, nam diễn viên người Anh chuyển hướng sang dòng phim độc lập và phim nghệ thuật, anh thử sức mình ở những vai diễn gai góc và đa dạng hơn. Robert đóng vai chính trong The Rover (2014), hợp tác với đạo diễn David Cronenberg trong Maps to the Stars, xuất hiện trong Queen of the Desert với Nicole Kidman, đóng vai nhiếp ảnh gia Dennis Stock trong Life và có một vai trong The Childhood of a Leader. Tuy không có quy mô lớn như loạt phim Chạng vạng nhưng nam diễn viên chia sẻ rằng anh vẫn bị thu hút bởi các dự án phim này vì những bộ phim thực sự mang tính nghệ thuật giúp anh “tự tin vào bản thân mình”.

Năm 2016, Robert vào vai nhà thám hiểm Henry Costin trong The Lost City of Z. Diễn xuất của nam diễn viên trong phim được các nhà phê bình phim đánh giá rất cao. Một năm sau, Robert vào vai tên trộm Connie Nikas trong bộ phim Good Time. Một lần nữa, diễn xuất của Robert lại chinh phục các nhà phê bình.

Robert Pattinson trong 'The Batman'.

Với vai diễn người gác ngọn đèn hải đăng trong The Lighthouse (2019), bộ phim kinh dị của đạo diễn Robert Eggers, Robert đã lột bỏ hình tượng đẹp trai ma mị trong Chạng vạng để hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Đây cũng là bộ phim nghệ thuật nổi bật nhất giúp Robert Pattinson thể hiện được tài năng diễn xuất và được coi là bàn đạp giúp “tài tử đẹp trai nhất thế giới” được góp mặt trong hàng loạt bom tấn như Tenet hay The Batman.

Vai diễn chính Người Dơi do Robert Pattinson đảm nhận trongThe Batman hy vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho hình tượng siêu anh hùng Người Dơi - vai diễn đã làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên trước đó. Phim dự kiến ra rạp vào 4/3/2022.

Robert Pattinson trong trailer 'The Batman'

browser not support iframe.

Đỗ Quyên