Jung Hae In là một trong những diễn viên đi lên bằng thực lực được yêu mến trong làng giải trí Hàn Quốc.

Jung Hae In sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí khá muộn khi đã 27 tuổi. Sau khi xuất hiện trên MV Moya của nhóm nhạc AOA, năm 2014, Jung Hae In chính thức tham gia diễn xuất với bộ phim đầu tiên mang tên Cô dâu thế kỷ.

Cùng năm đó, nam diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với phim hành động cổ trang Ba chàng lính ngự lâm. Những năm sau đó, Jung Hae In liên tiếp góp mặt với vai phụ trong các phim như: Đèn đêm, Khi nàng say giấc.., là khách mời xuất hiện trong phim Hồi ức 1988, Yêu tinh...

Tuy nhiên, tên tuổi của Jung Hae In thực sự vụt sáng trong showbiz Hàn khi đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, đóng cặp cùng Son Ye Jin. Diễn xuất tự nhiên của nam diễn viên và những phân cảnh ngọt ngào bên đàn chị đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Jung Hae In và Son Ye Jin trong phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi".

Dù bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn nhưng bằng tài năng thực sự, Jung Hae In đã nhanh chóng gặt hái được thành công và giành được nhiều giải thưởng danh giá như Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2018, Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh 2019....

Clip cảnh hôn của Jung Hae In và Son Ye Jin trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi':

Bên cạnh diễn xuất, Jung Hae In còn là gương mặt người mẫu quen thuộc cho nhiều thương hiệu tại Hàn Quốc nhờ sở hữu khuôn mặt điển trai và chiều cao ấn tượng. Anh liên tục xuất hiện trên những tạp chí lớn và tham gia quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Trước khi trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc thời điểm hiện tại, Jung Hae In cũng từng trải qua giai đoạn mới vào nghề đầy khó khăn. Mới đây trong chương trình House Wheels 3, nam diễn viên đã trải lòng về kỷ niệm khó quên khi tham gia phim Ba chàng lính ngự lâm.

Anh cho biết: "Khi quay một bộ phim lịch sử, tôi đã bị ngã từ trên ngựa xuống, xương sống có vết nứt. Nhưng tôi đã giấu đi và tiếp tục diễn vì sợ rằng nếu nói ra sẽ bị thay vai". Nhiều khách mời và khán giả có mặt ở đó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách làm việc chuyên nghiệp của nam diễn viên.

Mới đây, Jung Hae In đang được chú ý khi tham gia phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm), đóng cặp cùng Jisoo nhóm BlackPink. Mặc dù bộ phim liên tiếp vướng phải những tranh cãi vì xuyên tạc lịch sử nhưng diễn xuất ăn ý của Jung Hae In và thành viên nhóm BlackPink vẫn khiến người xem phải bấn loạn vì độ đẹp đôi.

Jung Hae In thoải mái tương tác với Jisoo.

Trên tài khoản Instagram với hơn 7 triệu người theo dõi, Jung Hae In thường đăng tải những hình ảnh đời thường của anh. Dường như nam diễn viên 34 tuổi là người rất yêu thiên nhiên khi anh hay chia sẻ những hình ảnh được chụp ở ngoài trời đầy thư thái.

Ngoài việc sở hữu 1 chiếc nhan sắc điển trai, diễn xuất tài năng thì Jung Hae In còn xuất thân từ một gia đình giàu có, thuộc vào hàng “danh gia vọng tộc” khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Được biết, cha mẹ của Jung Hae In đang điều hành một bệnh viện rất nổi tiếng, cha anh là giáo sư nhãn khoa tại một trường Đại học Y của Hàn Quốc.



Theo các báo cáo, giá trị tài sản ròng của Jung Hae In tính đến 2021 là từ 1 đến 5 triệu USD và con số này vẫn đang tăng lên đáng kể cho đến thời điểm hiện tại.



Mặc dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng nam chính Snowdrop luôn được biết đến là 1 người khiêm tốn và quý trọng tiền bạc.

Jung Hae In trong trích đoạn phim 'Snowdrop':

