- Youtuber Liza Koshy vừa có buổi gặp gỡ Hoa hậu H'Hen Niê để chia sẻ về vấn đề giáo dục nữ sinh ở Việt Nam.

Mới đây, nữ Youtuber có kênh Youtube gần 18 triệu người đăng kí trên toàn cầu - Liza Koshy vừa đăng tải một video với nội dung "Girl’s Trip to Vietnam". Trong video, Liza đã có cuộc trao đổi cùng bà Michelle Obama về quyền phụ nữ và tầm quan trọng của giáo dục trong việc thay đổi cuộc sống của phụ nữ mà cô đã tìm hiểu được, sau khi có chuyến thăm tổ chức Room to Read tại Việt Nam và có buổi gặp gỡ cùng hoa hậu H'Hen Niê - đại sứ toàn cầu của Room to Read.

Đây là một phần trong chương trình "Why 98 Million Adolescent Girls Aren’t In School?", khi các Youtuber sẽ nghiên cứu về tổ chức giáo dục nữ sinh tại các quốc gia trên toàn thế giới và Việt Nam là điểm đến của Liza Koshy.

Liza Koshy có chuyến đi đến Việt Nam và gặp gỡ H'Hen Niê.

Gặp gỡ H'Hen Niê tại một quán cafe ven đường, nữ Youtuber đã có cuộc gặp gỡ cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Xuất hiện cùng hình ảnh giản dị với trang phục quần jeans và chiếc áo sơ mi trắng, H'Hen Niê giao tiếp với phong thái vui vẻ, gần gũi và nguồn năng lượng tích cực, nàng hậu dường như đã xóa bỏ mọi rào cản ngôn ngữ và khoảng cách địa lý với Liza khi ở trong buổi trò chuyện.

Video cuộc trò chuyện của H'Hen Niê cùng Liza Koshy:

browser not support iframe.

Nữ Youtuber cho rằng, với câu chuyện từ chối kết hôn năm 14 tuổi theo lời của ba mẹ, thoát khỏi những phong tục xưa cũ để tiếp tục học và có được như ngày hôm nay, là đại sứ toàn cầu của tổ chức Room to Read. Hoa hậu H'Hen Niê là một hình mẫu đáng ngưỡng mộ của tất cả phụ nữ trên toàn thế giới.

"Hen là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên và duy nhất là người dân tộc thiểu số, với sức mạnh và nền tảng mà cô ấy có được khi trở thành Hoa hậu, Hen đã sử dụng tiếng nói của mình để giúp đỡ cho cộng đồng, là người tiên phong, Hen đã truyền cảm hứng cho nhiều nữ sinh tại Việt Nam", Liza chia sẻ thêm.

Liza ngưỡng mộ về những gì mà H'Hen Niê đã trải qua và làm được.

Trong buổi trò chuyện, H'Hen Niê cũng gửi gắm những tâm sự: "Hen muốn các bạn luôn có những suy nghĩ, những tư duy luôn muốn vươn lên trong cuộc sống của mình, dù mình là ai, sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào hay là dân tộc gì, thì bạn vẫn có thể chạm đến được những ước mơ của bạn".

Người đẹp cũng nhấn mạnh rằng, giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi cuộc sống không chỉ riêng phụ nữ mà tất cả mọi người. "Nếu mình không học tập, mình sẽ không biết được nhiều thứ, sẽ không biết xã hội ngoài kia như thế nào và sẽ chỉ mãi dừng lại ở mức đó", H'Hen Niê nói.

H'Hen Niê gửi gắm những mong muốn đến mọi người trong cuộc trò chuyện cùng Liza Koshy.

Đồng hành cùng tổ chức Room to Read, H'Hen Niê đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa đến cho cộng đồng. Tập trung vào các vấn đề về nữ quyền và giáo dục dành cho nữ sinh, H'Hen Niê cùng tổ chức mình đồng hành mong muốn sẽ thực hiện được nhiều dự án hơn nữa dành cho nữ sinh và trẻ em gái trong tương lai.

Thanh Phúc